ไนกี้เปิดร้านสาขาแห่งใหม่ที่พร้อมเป็น ‘สปอร์ตฮับ’ สำหรับนักวิ่งทุกคน ที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา

ไนกี้ เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ย้ำความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจพร้อมตอบรับความต้องการผลิตภัณฑ์สปอร์ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยร้านสาขาแห่งใหม่บนขนาดพื้นที่กว้าง 7,300 ฟุต ยกเอาความเป็นที่สุดด้านผลิตภัณฑ์สปอร์ตและสุขภาพมามอบให้กับลูกค้า ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ จากย่านใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิไปจนถึงจังหวัดชลบุรีร้านสาขาใหม่ล่าสุดจากไนกี้ที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา ซึ่งบริหารงานโดย IAM247 by Valiram ซึ่งเป็น Official Store Partner ของไนกี้ในประเทศไทย ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าโดยเฉพาะ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของไนกี้ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับการวิ่ง ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกายเพื่อทุกคนในครอบครัว โดยสำหรับผู้รักความสปอร์ตและการออกกำลังกายที่กำลังต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการออกกำลังกายของตนเอง ไนกี้ เมกา บางนายังมีโซนลู่วิ่ง (Treadmill Zone) สำหรับให้คุณได้ทดลองใส่รองเท้าอย่างเต็มที่ด้วยคุณมูเคช วาลิรัม (Mukesh Valiram) ผู้อำนวยการบริหารวาลิรัม กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกแบรนด์สินค้าลักซูรี่และสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแฟน ๆ ไนกี้อยู่เสมอ และต้องการสร้างโอกาสให้กลุ่มลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงเสื้อผ้าและสินค้าจากแบรนด์ไนกี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เราเล็งเห็นว่าศูนย์การค้าเมกา บางนาถือเป็นทำเลที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายฐานลูกค้าไปยังโซนตะวันออก และบริเวณใกล้เคียง และนอกจากนี้ ลูกค้าประจำของเมกา บางนา ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มครอบครัวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ความสำคัญกับลูกค้าในทุก ๆ ช่วงวัย และต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว”คุณธารันทีป สิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ไนกี้สโตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย กล่าวว่า “ไนกี้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและคนรักการออกกำลังกายทุกคนให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างเป็นนิสัยในแบบที่สามารถทำได้ทุกวัน และเราเชื่อมั่นว่า ชุมชนนักวิ่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ จะต้องถูกใจโซนลู่วิ่งขนาดใหญ่ที่อุทิศพื้นที่ให้กับการทดลองใส่รองเท้าวิ่งโดยเฉพาะที่เราจัดไว้ให้แน่นอน ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มต้น นักวิ่งระดับโปร หรือเป็นนักวิ่งรุ่นใหม่ ไนกี้ เมกา บางนาก็พร้อมเป็นจุดออกสตาร์ทในเส้นทางการออกกำลังกายของคุณ และพร้อมพาคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนักวิ่งที่กว้างใหญ่และใกล้ชิดกับการวิ่งมากขึ้นอย่างเต็มที่”เซเลบริตี้ชื่อดังในแวดวงบันเทิงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ชื่นชอบและหลงใหลในการออกกำลังกาย ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัว ไนกี้ เมกา บางนากันเพียบ ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม, มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์, แพรวา ณิชาภัทร, เฟย ภัทร และเบลล์ เขมิศรา โดยแต่ละคนยังมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับไนกี้ และเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่ในร้านสาขาแห่งใหม่ของไนกี้แห่งนี้ด้วยไนกี้ เมกา บางนา ตั้งอยู่ภายในโซน เมกา สปอร์ต บนชั้น 1 ของศูนย์การค้าเมกา บางนารับทราบข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านไนกี้ ประเทศไทย ได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ IAM247 ทั้ง Facebook, Instagram, Line Official account