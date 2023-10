“เจเลอร์” เปิดตัวครั้งแรก!! ในรอบ 2 ปี ในฐานะศิลปินเดี่ยว พร้อมปล่อยซิงเกิล “สั่งกู” ร้องแรป ปะทะ “F.HERO” และ “TangBadVoice”

“Ice Paris” เติมลูกเล่น ในสไตล์ป๊อบเรกเก้ พร้อมปล่อยซิงเกิล “งอนตลอด (Tell Me What You Want)” เปิดตัวครั้งแรกในนาม “Ice Paris Entertainment”

#8203; ถือเป็นศิลปินที่มีแพชชันทางด้านดนตรีมาโดยตลอด กลับมาครั้งนี้ Ice Paris (ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต) พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “งอนตลอด (Tell Me What You Want)” โดยเป็นการเปิดตัวเพลงแรกในนาม Ice Paris Entertainment ผลงานเพลงที่ ไอซ์ ทุ่มเทสุดตัว และมีส่ว