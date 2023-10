จาก AE สาวสู่แม่ครัว เปิดเดลิเวอรี่อาหารญี่ปุ่น-เกาหลีในชื่อ “ครัวปักเป้า”

เรียกว่าเป็นอีกคนที่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเอกชน เพื่อมาทำธุรกิจของตัวเอง สำหรับอดีต AE สาวที่เผยถึงการหันมาเข้าครัว ปรุงอาหาร และทำอาชีพในแบบที่เธอต้องการกับร้านที่ทำร่วมกับสามีสถาปนิกหนุ่มโดย ปลาปักเป้า เผยว่าเริ่มมาทำร้านตั้งแต่ก่อนช่วงโควิด จนตอนนี้ก็เข้าปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเหตุที่ต้องลาออกจากงานประจำ ไม่ใช่เพราะต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่เพราะต้องดูแลคนในครอบครัวที่อายุมาก และต้องหาหมออย่างต่อเนื่อง เจ้าตัวเลยตั้งใจหางานที่สามารถทำที่บ้านควบคู่กับดูแลคนในครอบครัวได้ซึ่งจากเดิมที่เป็นคนชอบทานอาหารประเภทเกาหลี-ญี่ปุ่นอยู่แล้ว ประกอบกับแถวหมู่บ้านที่อยู่นั้นไม่มีร้านอาหารประเภทนี้เลย ถ้าจะทานก็ต้องไปตามห้าง หรือไม่ก็ต้องเข้าเมือง ก็เลยตัดสินใจลองเปิดขายในกลุ่มหมู่บ้านก่อน พอเริ่มขายได้ ผลตอบรับดีก็เลยลองเอามาลงในแอพพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ต่างๆ ส่วนเรื่องของสูตรอาหาร ถ้าเป็นอาหารเกาหลี ปลาและพี่เทก็ไปเรียนจากคนเกาหลีโดยตรง ซึ่งเป็นเชฟชาวเกาหลีอยู่แล้ว ส่วนอาหารญี่ปุ่นก็ไปลงครอสเรียนมาโดยเฉพาะ หรือบางเมนูก็ใช้วิธีเปิดยูทูป แล้วก็เอามาปรับให้เป็นในแบบฉบับของตัวเองโดยเมนูแนะนำและขายดีก็คือ พวกแกงกะหรี่ญี่ปุ่นต่างๆ รวมถึงจาจังเมียน ไก่ทอด และที่ร้านก็ทำซอสเอง จะมี 5 ระดับให้เลือก มีทั้งแบบดั้งเดิม เผ็ดน้อย เผ็ดกลาง เผ็ดมาก และเผ็ดที่สุด เราใช้พริกโกส เปปเปอร์ที่มีราคาสูงและเผ็ดมาก ก็จะเพิ่มความเผ็ดนัวให้ ซึ่งตรงนี้ก็จะต่างจากที่อื่น และของเราจะเป็นใช้เวลาเคี่ยวนานจนพวกมันฝรั่ง กับเครื่องต่างๆ เปื่อยเละ ทานง่าย ส่วนเมนูจาจังเมียน ทางเชฟเกาหลีนำเสนอมาก เพราะอยู่เมืองไทยมานาน ก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนไทยว่าชอบรสชาติแบบไหน ก็จะมีการปรับสูตรให้เหมาะกับคนบ้านเรา อีกเมนูที่อยากแนะนำก็คือบะหมี่เย็น เราทำน้ำเอง ซึ่งเป็นเมนูที่เราชอบทานเองด้วย เวลาไปทานที่ร้านอาหารต่างๆ เราก็พยายามจำมาปรับสูตรให้เป็นของเราซึ่ง “ครัวปักเป้า” เคยไปออกรายการต่างๆ มาแล้ว อย่าง รายการแซ่บพาซ่าส์ และ รายการ WHO IS MY CHEF จึงเป็นอีกจุดหนี่งที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใครที่สนใจสามารถเข้าแอพลิเคชั่นเดลิเวอร์รี่ต่างๆ ได้ ร้านเปิดเดลิเวอร์รี่ทุกวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า - 4 ทุ่ม