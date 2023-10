รักแรกของแฟน ๆ “KIM BUM” น่ารักใจละลาย! แฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย อบอุ่น ฟินกันทั้งฮอลล์

จบลงไปแล้วกับงานแฟนมีตติ้งในประเทศไทยกับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างโดยงานสุดพิเศษนี้ได้ถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ที่ผ่านมา สร้างสรรค์โดย BEX (เบ็ก) บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ต ร่วมกับ KINGKONG by STARSHIP (คิงคอง บาย สตาร์ชิป) และ HS E&C (เฮชเอส อี แอนด์ ซี) และสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่าง “ยาดมตราโป๊ยเซียน”โดยเปิดโชว์ด้วยการแสดงสุดพิเศษกับบทเพลง “Wind Song” / “Kiss The Rain” เพลงประกอบซีรีส์ "Tale of the Nine Tailed 1938" ที่ประสบความสำเร็จไปทั่วทั้งเอเชีย โดยคิมบอมได้กล่าวทักทายแฟน ๆ ชาวไทยด้วยข้อความภาษาไทยสุดน่ารัก “สวัสดีครับ ผมคิมบอมครับ ทุกคนสบายดีไหมครับ ผมคิดถึงทุกคนมาก ๆ เลย วันนี้เรามาสร้างความทรงจำดี ๆ ที่ยากจะลืมเลือนไปด้วยกันนะครับ Between U and Me เริ่มต้น ณ บัดนี้” โดยในงานได้แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ครึ่งแรกของการแสดง ประกอบไปด้วย ช่วงที่ 1 “BUM’s UPDATE” ช่วงที่จะทำให้แฟน ๆ ได้รู้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคิมบอมมากยิ่งขึ้น ผ่านคำคีย์เวิร์ดต่าง ๆช่วงที่ 2 “2023 KIM BUM AWARDS BANGKOK FAN” รางวัลสาขาต่าง ๆ ที่คิดมาเพื่อแฟนชาวไทยโดยเฉพาะ! และ ช่วงที่ 3 “DANCING BUM” โดยให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วมช่วยกันตอบคำถาม และคิมบอมถูกลงโทษด้วยการเต้นเพลงฮิต K-POP สุดน่ารักอย่างเพลง NewJeans - Super Shy , IVE- After LIKE และ LE SSERAFIM - Eve, Psyche & The Bluebeard's wifeบอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นทั้งฮอลล์ โดนตกซ้ำไปตาม ๆ กัน ก่อนส่งเข้าสู่พาร์ทหลังของการแสดง กับบทเพลง “Because I’m stupid” เพลงที่จะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับซีรีส์ในดวงใจอย่าง “Boys Over Flowers” ก่อน “รักแรก” ของทุกคนจะเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการลงไปอยู่ใกล้ชิดแฟนคลับแบบสุด ๆ งานนี้ฟินใจละลายกันถ้วนหน้า!ก่อนส่งเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกับช่วง “BUM’s TMI” โดยใครตอบถูกจนถึงคำถามสุดท้ายจะได้ถ่ายรูป Polaroid พร้อมลายเซ็นไปเลย! ตามด้วยช่วง “CHALLENGE with BUM” ที่ได้สุ่ม Lucky Draw จากผู้โชคดีในฮอลล์มาเล่นเกมเป็นกลุ่ม โดยคิมบอมได้เตรียม Special Photocard มาไว้ให้กับผู้ชนะอีกด้วย และ “BUM THERAPY” ช่วงที่จะทำให้แฟน ๆ ได้เห็นทักษะด้านศิลปะของหนุ่มคิมบอมกันบ้าง หลังจากเห็นทักษะด้านการร้อง การเต้น และพละกำลังกันไปแล้วบอกเลยว่าครบเครื่องจริง ๆ สำหรับนักแสดงคนนี้ โดยคิมบอมได้วาดรูปลงบนแก้ว ซึ่งมีเพียงตัวเดียวบนโลก นับเป็นของขวัญสุดพิเศษที่หาซื้อไม่ได้ที่ไหน โดยสุดท้ายก็ได้สุ่มมอบให้กับผู้โชคดีนำกลับบ้านไปได้เลย แถมยังสุ่มผู้โชคดีอีก 5 ท่านมาร่วมถ่ายเซลฟี่เป็นการส่งท้ายความประทับใจให้หายคิดถึงกันอีกด้วย ก่อนส่งเข้าโชว์สุดพิเศษอย่างเพลง “When I get old” และ “My Universe” พร้อมด้วยคำพูดภาษาไทยสุดน่ารัก “วันนี้สนุกกันไหมครับ ผมได้รับรู้ถึงหัวใจของทุกคนแล้วครับ ผมจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้อย่างดี จะไม่ลืมเลยจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้ง ขอบคุณมาก ๆ ครับ ไว้เจอกันอีกนะครับ”