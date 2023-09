(รวมรูป) GMMTV ฉลองชัย! 5 คู่สุดปัง FANDAY IN BANGKOK” ครั้งแรกในไทย! เสิร์ฟจิ้น ฟินกรี๊ดสนั่นฮอลล์ จัดหนักจัดเต็ม 3 วันแน่นๆ ประทับใจขั้นสุด!!

เสิร์ฟความฟินเบอร์ใหญ่ตลอด 3 วันเต็ม ให้แฟนๆ ที่พร้อมใจมารวมตัวกันแน่น ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ได้เต็มอิ่มในทุกโมเมนต์ไปอย่างประทับใจขั้นสุด สำหรับงาน “GMMTV FANDAY IN BANGKOK” ครั้งแรกในประเทศไทย! จัดโดย “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย และระเบิดเสียงกรี๊ดไปกับความสนุกกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของทัพศิลปินไอดอล 5 คู่สุดปัง “เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตะกูล, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, จุง-อาเชน ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล” ที่ขนมาเสิร์ฟความฟินแบบครบทุกอรรถรส ไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษกับเพลงเพราะๆ และการเล่นเกมสนุกๆ ทั้งยังร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิด แถมยังมีการมอบของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนคลับผู้โชคดี ปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮทัชหรือถ่ายภาพร่วมกับศิลปินไอดอล โดยมี 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ก็อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันนท์” และ “เวฟ คูเป่ยจง” ร่วมสร้างสีสันความสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข พร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลก ที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่าน “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งงานนี้แฟนๆ ทั้ง 5 ด้อมได้สัมผัสถึงคลื่นความสุขแบบฟูลฟิลหัวใจเบอร์แรงเลยทีเดียวเปิดเวทีระเบิดความฟินด้วยคู่แรก “เอิร์ท-มิกซ์” ที่ใส่ตัวตนลงไปในโชว์ของตัวเอง เสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ด้วยซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของพวกเขา โดยหนุ่ม “เอิร์ท” โชว์เพลง “สายตาโกหกไม่เป็น” ส่วนหนุ่ม “มิกซ์” ก็โชว์เพลง “คนแบบไหน” และยังควงคู่จับไมค์ร้องเพลง “นิทานพันดาว” และ “ผาเคียงเดือน” ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สนั่นฮอลล์เลยทีเดียว ต่อด้วยเกมสนุกๆ “RUNING GAME” และกิจกรรมแจกของรางวัลที่ “เอิร์ท-มิกซ์” ตกแต่ง “ว่าว” อย่างสุดฝีมือ เพื่อถ่ายทอดความทรงจำของ “ครูสีเทียน” และ “หัวหน้าภูผา” ให้แฟนคลับผู้โชคดีได้นำกลับบ้านอีกด้วยเสิร์ฟความสุขอย่างต่อเนื่องกับโชว์สุดประทับใจจากคู่ที่สอง “ฟอส-บุ๊ค” ที่พกความน่ารัก โชว์เต้นสุดคิ้วท์ สนุกไปกับเพลง “มีเธอนี่แหละดี (My Luck)” และเพลง “แค่คนตัวเล็กๆ (Selfless)” เพลงประกอบซีรีส์ “ชอกะเชร์คู่กันต์ A BOSS AND A BABE” รวมถึง “เปลี่ยนใจแล้ว (Second Thoughts)” เพลงประกอบซีรีส์ “Our Skyy ชอกะเชร์คู่กันต์” มอบความสุขให้แฟนๆ ขั้นสุด และทั้งคู่ยังร่วมเล่นเกม “Fan จ๋า ฉันมาแล้วจ๊ะ” กับแฟนๆ ด้วย พร้อมแจกของรางวัลที่“ฟอส-บุ๊ค” ลงมือทำ DIY “แก้วกาแฟ” อย่างสวยงามน่ารักต่อด้วยโชว์สุดละมุนจากศิลปินคู่ที่สาม“เฟิร์ส-ข้าวตัง” ที่ทั้งคู่คว้าไมค์ควงคู่ร้องเพลง “คลาด (OVER THE MOON)” ประกอบซีรีส์ “คาธ The Eclipse”, เพลง “ฟังดีดี (Your World, My World)” ประกอบซีรีส์ “Our Skyy คาธ” และเพลง “รักหน้าตาเหมือนเธอไหม (Love Love Love)” เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่น และสนุกกันต่อกับเกม “Scene ต้องคาด” พร้อมแจกของรางวัล “สร้อยคอแมว” ให้แฟนๆ ผู้โชคดี ที่ 2 หนุ่ม “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ตั้งใจทำสุดฝีมือมากๆและอบอุ่นหัวใจไปกับโชว์สุดพิเศษของคู่ที่สี่ “ปอนด์-ภูวินทร์” ที่ควงคู่มาโชว์ในเพลง “ร้อยฤดูหนาว (100 seasons)” ต่อด้วย “หนึ่งเดียว (Only One)” และ “เพื่อเธอแค่หนึ่งเดียว (Living For You)” เพลงประกอบซีรีส์ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” ทำเอาแฟนๆ เขินตามไปกับโมเมนต์ของทั้งคู่กันยกใหญ่ จากนั้นก็ร่วมสนุกกับเกม “Fan พันธุ์แท้” และลุ้นรับของรางวัล “น้ำหนึ่งเดียว” ให้แฟนๆ ได้ดื่มกันอีกด้วยและปิดท้ายความสุขด้วยโชว์สุดประทับใจกับ “จุง-ดัง” ที่ทั้งคู่จัดเต็มเสิร์ฟความสนุก ความฟิน ด้วยเพลง “ท้องฟ้ากับแสงดาว (Star&Sky)” ประกอบซีรีส์ “Star&Sky : แล้วแต่ดาว | ขั้วฟ้าของผม” และเล่นเกม “FAN POSE” อย่างสนุกสนาน รวมทั้งมอบของรางวัลให้แฟนคลับผู้โชคดี ที่ 2 หนุ่ม “จุง-ดัง” ตั้งใจทำสุดๆ กับ “ช่อดอกทานตะวันและเก๊กฮวย” ก่อนจะร่วมดูตอนจบซีรีส์ “วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda” ร่วมกับแฟนๆ และควงคู่จับไมค์ร้องเพลง “หมดเวลาซ่อน (Hidden Agenda)” ส่งแฟนๆ กลับบ้านไปแบบอิ่มเอมหัวใจ เรียกว่างานนี้สร้างความประทับใจขั้นสุด ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไอดอลทั้ง 5 คู่ และแฟนๆ ทุกคนเลยทีเดียว โดยเฉพาะ VTR Surprise จากแฟนๆ แต่ละด้อม ที่ตั้งอกตั้งใจทำมามอบให้กับทั้ง 5 คู่ ซึ่งทำเอาหนุ่มๆ ตื้นตันใจเสียน้ำตากันชุดใหญ่ พร้อมเผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากๆ ที่ได้มาเจอกับแฟนๆ ในงาน “GMMTV FANDAY IN BANGKOK” ครับ พวกเราตื่นเต้นกันสุดๆ ตั้งใจทำทุกอย่างเต็มที่ รู้สึกประทับใจทุกช่วงในงาน และหวังว่าแฟนๆ จะมีความสุขไปกับพวกเรา สุดท้ายก็ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาร่วมสนุกกับพวกเราที่งาน และแฟนๆ ที่ชมผ่าน Live Streaming ไว้เจอกันใหม่นะครับ”สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “GMMTV FANDAY IN BANGKOK” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 19 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & Tiktok & YouTube & Weibo : GMMTV