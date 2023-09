ไอคอนสยาม จัดโปรโมชั่น “ICONSIAM WONDROUS SHOPPING: End of September Sales!” ช้อปกระหน่ำรับโปรฮอตส่งท้ายเดือนกันยายนนี้ กว่า 2,700 รางวัล!!! ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 กันยายน 2566

จัดแคมเปญโปรโมชั่นชวนเหล่านักช้อปยิ้มสู้โปรร้อนเดือนกันยายน เพียงมาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์) และมียอดซื้อครบตามกำหนด สามารถแลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่ารวมกว่า 2.7 แสนบาทพิเศษ! สำหรับสมาชิก VIZ ที่สมัครใหม่ และสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) ครบ 3,000.- บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100.- บาท ได้ทันที (สำหรับใช้จ่ายครั้งต่อไปขั้นต่ำ 300.- บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ) โดยจำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน *รวมทั้งสิ้น 2,700 รางวัลตลอดรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณมาร่วมช้อปกันให้กระหน่ำ กับแคมเปญที่มอบความสุขให้คุณตลอดวีคเดย์ “ICONSIAM WONDROUS SHOPPING: End of September Sales!” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 - 29 กันยายน ศกนี้ (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์) ที่ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร พร้อมสะดวกสบายด้วยการเดินทางมา ช้อปโดยรถไฟฟ้าสายสีทอง ทางออกสถานีเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM