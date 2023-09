เปิดจอรอชม! “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” พร้อมนักแสดงเลือดใหม่ ONE31 เสิร์ฟความอิน ฟิน ให้แฟนๆ ใน “First Preview ละคร Across The Sky”

ใกล้ลงจอสร้างความสนุกสนาน ครบรส ให้แฟนๆ ได้รับชมในวันที่ 9 เดือน9 ทั้งที งานนี้ ช่องวัน31 เลยจัดกิจกรรม “First Preview ละคร Across The Sky” เสิร์ฟความอิน ฟิน มันส์ พิเศษ!! ก่อนใคร พาผู้โชคดีและแฟนคลับ รับชมละครพร้อมกับเหล่านักแสดง New Gen นำทีมโดย บอส-บูลเศรษฐ์ ภูสิ