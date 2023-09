เปิดจอรอชม! “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” พร้อมนักแสดงเลือดใหม่ ONE31 เสิร์ฟความอิน ฟิน ให้แฟนๆ ใน “First Preview ละคร Across The Sky”

ใกล้ลงจอสร้างความสนุกสนาน ครบรส ให้แฟนๆ ได้รับชมในวันที่ 9 เดือน9 ทั้งที งานนี้ ช่องวัน31 เลยจัดกิจกรรม “First Preview ละคร Across The Sky” เสิร์ฟความอิน ฟิน มันส์ พิเศษ!! ก่อนใคร พาผู้โชคดีและแฟนคลับ รับชมละครพร้อมกับเหล่านักแสดง New Gen นำทีมโดย บอส-บูลเศรษฐ์ ภูสินโชควงศา, ไดร์ม่อน-ณรกร ณิชกุลธนโชติ, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล, ปลื้ม-ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ใยไหม-ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, ตั้งต้น- จิณภพ ปรารถนาสันติ, โอ-ณัทฐ์สุทธา สราญสิริบริรักษ์, บูม-ฐานัตถ์ จิรรัชชกิจ, อู๋-ธงชัย วังศิริไพศาล, บูม-สหรัฐ เทียมปาน ฯลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา(1 ก.ย.) ณ โรงภาพยนตร์ NT FIRST CLASS CINEMA 2, SF WORLD CINEMAสำหรับแฟนๆ ที่พลาดโอกาส เตรียมปักหมุดมาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ความฝัน ในละคร “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” ไปด้วยกัน ในวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 20.15 ทางช่องวัน31 #FIRSTPREVIEW_AcrosstheSkyลัดฟ้าล่าฝัน*** สามารถรับชมละคร “Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” ย้อนหลังได้ทาง Netflix ***