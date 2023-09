“แจม-ฟิล์ม” ปลื้ม แฟนคลับตามเชียร์ล้นฮอลล์ รวมโมเมนต์ความผูกพัน JAMFILM IN ‘FIN’ ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA FAN MEETING and Final EP

ทำเอาแฟนๆ แฮปปี้กันถ้วนหน้า สำหรับงานแฟนมีตสุดปังครั้งล่าสุด จาก 2 พระเอกหนุ่ม แจม-รชตะ และ ฟิล์ม-ธนภัทร ใน JAMFILM IN ‘FIN’ ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA FAN MEETING and Final EP ที่พาแฟนๆ ไปสัมผัสความอิน! ความฟิน! ไปกับโชว์สุดพิเศษในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็น พร้อมรับชมซีรีส์ LAWS of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด ตอนจบ ไปพร้อมกับ 2 หนุ่ม แจม-ฟิล์ม แบบใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ Union Hall ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์งานนี้ 2 หนุ่ม แจม-ฟิล์ม ปรากฎตัวมาแบบคูลๆ ด้วยการขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าออกมา แล้วขับไปทักทายทายแฟนๆ ทั่วทั้งฮออล์ ก็จะขึ้นเวทีไปเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นด้วยเมดเลย์รวมเพลงซึ้งๆ อย่าง “สงสัยโลกอยากให้เรารักกัน” , เพลง “แค่มองว่าเรารักกันก็พอ” , เพลง “ไว้ใจฉันได้เสมอ” ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นบทเพลงที่มีความผูกพัน กับการเดินทางของ 2 หนุ่ม ตั้งแต่วันแรกที่ได้มาร่วมงานกันจนถึงวันนี้ จากนั้นแจม-ฟิล์ม ก็พาทุกคนไปร่วมสนุกกันในช่วงเล่นเกม JAMEFILM vs YOU ที่ 2 หนุ่มจะต้องหา Lucky Fan ที่รู้ใจและดวงสมพงษ์กับแจม-ฟิล์มมากที่สุด ซึ่งขอบอกว่ากว่าทั้งคู่จะได้ Lucky Fan ผู้ชนะ ก็เล่นเอาแฟนๆ ทั้งฮอลล์ได้หัวเราะสนุกสนานกันจนเหนื่อย จากนั้นไปสัมผัสความฟินกันต่อด้วยโชว์พิเศษจากหนุ่มฟิล์ม ที่มาพร้อมเสียงร้องสุดละมุม ส่งอินเนอร์ซึ้งๆ ให้แฟนๆ ด้วยเพลง “เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป” ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเล่นเกมในช่วงที่ 2 ที่เอาใจแฟนๆ ด้วยการให้ 2 หนุ่ม กลับมาเล่นละครในฉากสุดจิ้นที่เคยสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งแบบสดๆ แต่ที่ทำเอาถูกอกถูกใจแฟนคลับสุดๆ เป็นเพราะพิธีกรอารมณ์ดี ตั้ม วราวุธ ที่มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับ (จอมแสบ) ที่คอยจัดแจงเสิร์ฟความจิ้น สร้างโมเมนต์ให้ แจม-ฟิล์ม ได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้หนุ่มแจมรับหน้าที่โชว์เดี่ยว นำเพลงฮิต “เจ็บเมื่อไหร่” มาโชว์แบบจัดเต็มทั้งร้อง เต้น แถมโชว์โซโล่กีต้าร์ให้ฟังสดๆ ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานแฟนมีต 2 หนุ่มแจม-ฟิล์ม ก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคน ทั้งที่มาชมอยู่ที่ฮอลล์และที่ชมผ่าน Live Steaming ที่คอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างพวกเค้าทั้งคู่มาตลอดเวลา ซึ่งทั้ง 2 หนุ่ม ยังได้กล่าวว่าจะเก็บความรักที่ได้รับมาจากทุกคนไว้ในหัวใจตลอดไป ซึ่งทั้งคู่เตรียมเซอร์ไพรส์มาตอบแทนแฟนๆ ด้วยเพลง “รักแท้” และ “รักแรก” โชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน เป็นโมเมนต์อำลาแฟนมีตของ 2 หนุ่มแจม-ฟิล์ม ที่จบลงท่ามกลางเหล่าแฟนคลับคนรัก แจม-ฟิล์ม ด้วยความประทับใจจากนั้น 2 หนุ่มก็ได้จับฉลากหา Lucky Fan ที่จะได้ขึ้นมานั่งดูซีรีส์ LAWS of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด ตอนจบ ไปกับแจม-ฟิล์ม แบบเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงค่ำ ซึ่งบรรยากาศในช่วง Final EP ก็เต็มไปรอยยิ้มสุดฟินของเหล่าแฟนคลับที่ตามลุ้นไปกับเรื่องราวความรักของ “ติณห์ กับ ฌาน” ในซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างแฮปปี้สุดๆ