“แจม-ฟิล์ม” ชวนอิน! ฟินสองโมเมนต์! ลุ้นตอนจบซีรีส์ LAWS of Attraction กฎแห่งรักดึงดูดใน JAMFILM IN ‘FIN’ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA Fan Meeting and Final EP

เรียกว่าทำเอาแฟนๆ ได้ฟินใจเต้นรัวกันไปถ้วนหน้าตั้งแต่ ซีรีส์ LAWS of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด ออกอากาศ EP.แรก แต่ก่อนซีรีส์สุดฮอตเรื่องนี้จะลาจอไป งานนี้ 2 หนุ่มแจม-รชตะ และ ฟิล์ม-ธนภัทร เลยชวนแฟนๆ มารวมพล กับงานแฟนมีตติ้งสุดปัง!! พร้อมสัมผัสความอิน! ความฟิน! ไปกับเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่ในซีรีส์ตอนจบด้วยกันแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน JAMFILM IN‘FIN’ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA Fan Meeting and Final EP เสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ ณ Union Hall , Union Mallโดยงานนี้หนุ่มแจม ได้ฝากถึงแฟนๆ ว่า “สำหรับงาน JAMFILM IN‘FIN’ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA Fan Meeting and Final EP ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ จะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ งานแฟนมีต ที่ทุกคนจะได้พบกับโชว์สุดพิเศษจากผมกับพี่ฟิล์ม ซึ่งจะมีการเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย ส่วนกิจกรรมไฮไลท์อีกอย่างของงานคือ การร่วมชมตอนจบของซีรีส์ LAWS of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด ไปด้วยกัน เรียกว่ามางานวันเดียว ก็สามารถได้รับโมเมนต์ดีๆ กลับบ้านไป 2 ต่อเลยครับ”ด้าน ฟิล์ม ได้กล่าวเสริมว่า “อยากเชิญชวนให้แฟนๆ ทุกคน มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ ขอบอกเลยว่างานนี้ทุกคนจะได้สนุกสนาน และอยู่กับเราทั้งสองคนแบบใกล้ชิดและฟินสุดๆ ตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่บ่าย 2 และอยู่ด้วยกันยาวๆ ไปถึง 2 ทุ่ม 15 เพื่อชมซีรีส์ตอนจบด้วยกัน เรียกว่า แล้วมาพบกันในงาน JAMFILM IN‘FIN’ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA Fan Meeting and Final EP นะครับ”JAMFILM IN‘FIN’ITY (อิน ฟิน นิตี้) LOA Fan Meeting and Final EP วันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ Show Time 14:00 น. ณ Union Hall , Union Mall เริ่มจำหน่ายบัตร 14 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไปทาง Thaiticket Major และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FB : One Connection / Laws of Attraction TW : @Oneconnection31 / @LOAseriesOne31