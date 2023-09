“ซี-นุนิว” SOLD OUT!! ทุ่มหนัก 8 หลัก อัดแน่นคุณภาพรอบด้าน ZeeNuNew 1st Concert 'Another Life'

มาแรงตั้งแต่ขายบัตร สร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT "ซี - นุนิว" พร้อมส่งความสุขผ่านคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรก ZeeNuNew 1st Concert 'Another Life' Presented by Lazada ทุ่มหนัก 8 หลัก อัดแน่นคุณภาพรอบด้านเตรียมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ ให้เป็นอีกวันพิเศษที่มีความหมายในคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของ "ซี-พฤกษ์ พานิช" และ "นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์" ที่พร้อมมามัดหัวใจของเหล่าซนซน นานานุ ซันไชน์ (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ใน ZeeNuNew 1st Concert 'Another Life' Presented by Lazada ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยทันทีที่เปิดขายบัตร ก็ประกาศสเตตัส SOLD OUT ทั้งสองรอบ ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งความแรงนี้ยังส่งผลให้ขึ้นเทรนด์ในแอปพลิเคชั่น x ให้แฟนๆ ได้พูดถึงกันอีกด้วยไม่เพียงการได้มาร่วมบันทึกความทรงจำในคอนเสิร์ตนี้ แฟนๆ ทุกคนยังจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ชมคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยคุณภาพ โดยค่ายดูมันดิทุ่มทุนด้านโปรดักชั่นถึง 8 หลัก และซื้อลิขสิทธิ์เพลงหลักล้านบาท เพื่อส่งความสุขถึงแฟนๆ ผ่านเสียงเพลง พร้อมด้วยทีมงานที่มีชื่อเสียงในหลากหลายด้านเพื่อสร้างคอนเสิร์ตแห่งความประทับใจในครั้งนี้ ส่วนการถ่ายทอดผ่าน Live Streaming ยังทุ่มทุ่มด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ในการถ่ายทอด เพื่อให้สัมผัสในอีกมุมมอง รวมถึงระบบเสียงแบบใหม่ที่กระหึ่มสนั่นฮอลล์โดยงานนี้ "ซี และนุนิว" เผยความรู้สึกถึงงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า "พวกเราตั้งใจสำหรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกนี้มากๆ และในหลายๆ พาร์ท พวกเราช่วยกันเสนอไอเดีย และคิดโชว์ขึ้นมาเอง เพราะว่าพวกเราทราบกันดี หรือจะเรียกว่ารู้ใจแฟนๆ ก็ได้ ว่าอยากจะเห็นอะไรทั้งหมดเพื่อให้ ซนซน นานานุ ซันไชน์ ซึ่งคือแฟนคลับของพวกเรามีความสุข คอนเสิร์ตนี้เตรียมงานมานานพอสมควร รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอน พวกเราเต็มที่และอยากให้แฟนๆ ที่มีบัตรมาเจอกันและสนุกสนานกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกัน"ถึงบัตรจะ SOLD OUT แล้ว แต่ยังสามารถซื้อบัตรชมออนไลน์ผ่าน Live Streaming ได้ ซึ่งใกล้ชิด และภาพคมชัดประทับใจเหมือนกันแน่นอน แฟนๆ ที่มีบัตรแล้วมาเจอกันวันที่ 30 กันยายนและ 1 ตุลาคมนี้ ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี