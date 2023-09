สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ ชวนผู้สนใจทางการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ

สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) นำโดย(นายกสมาคม) ขอเชิญชวนผู้สนใจ แพทย์และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติด้านเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ(National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine – NCCSSM) ประจำปี พ.ศ 2566 ครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่หลากหลายอย่างเปิดกว้างและปราศจากอคติ ภายในธีม Love, Bonding, & Intimacy ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ.ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งในเลขานุการและอนุกรรมการสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) ได้แจ้งข่าวถึงงานประชุมระดับชาติด้านเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine – NCCSSM) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับวันสุขภาพเพศโลก คือวันที่ 4 กันยายนของทุกปี ว่าในปี พ.ศ 2566 นี้ งานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน ณ.ห้องสยามบรมราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลเชิงลึกและหลากหลายจากแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งได้รับฟังวิทยาการด้านสุขภาพใหม่ๆจากบริษัทชั้นนำอีกมากมายที่มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพเพศภายในงานโดยการจัดงานประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางสมาคมฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพเพศให้กับประชาชนไทยทุกเพศ ทุกวัย และพัฒนาวิชาการเพศวิทยาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพเพศของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่อหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศ ซึ่งในอนาคต ทางสมาคมฯยังมีโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศ และการความรู้ด้านสุขภาพเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์และงานสัมนาต่างๆให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจอีกด้วยสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสยามมงกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบรมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์