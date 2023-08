“อนุทิน” หารือประธานสมาคมอุตสาหกรรมแสดงสินค้าโลก หนุนไทยเจ้าภาพงาน UFI Asia Pacific Conference 2026

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้(23 ส.ค. 66) เวลา 8.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ให้นายไค ฮัทเทนดอฟ (Mr. Kai Hattendorf)กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI, The Global Association of the Exhibition Industry) เข้าพบหารือ โดยมีผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ ทีเส็บ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยการพบหารือมีขึ้นในโอกาสที่นายไค ฮัทเทนดอฟ เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค. 66 เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ ทีเส็บ และแถลงข่าวการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference 2026 ร่วมกับภาคเอกชนไทยนายอนุทิน กล่าวขอบคุณที่ UFI เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน UFI Asia Pacific Conference 2026 ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายมิติ อาทิ การต่อยอดจำนวนนักเดินทางต่างชาติจากอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง และการเดินทางมาไทยครั้งนี้ประธานบริหาร UFI ก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการไมซ์ไทยหลายราย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากผู้ประกอบไมซ์ไทยมีศักยภาพ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของไทยด้วยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงาน UFI Asia Pacific Conference 2026 ที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด Sustainability ซึ่งเป็นแนวทางที่ไทยให้ความสำคัญ โดยมั่นใจว่าด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพ มาตรฐานการจัดงานในระดับสากล จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางไมซ์ที่จะเกิดทางมาประเทศไทยในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ UFI สนับสนุนประเทศไทยให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในพันธกิจของ UFI ซึ่งล่าสุดไทยได้มีผู้แทน ได้แก่ น.ส.ปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) ได้รับเลือกเป็น ประธาน UFI Asia-Pacific และเลือกให้ สสปน. เป็นผู้สนับสนุนหลักในการประชุมสำคัญต่างๆ ซึ่งการสนับสนุนของ UFI จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและไมซ์ในไทยให้เติบโตยั่งยืน มาตรฐานเป็นสากลน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ค.ศ.2026 หรือ พ.ศ.2569 เป็นปีที่ทีเส็บมีเป้าหมายจะสร้าง new height ของจำนวนนักเดินทางเชิงธุรกิจให้กับประเทศไทย โดยคาดว่าในปีดังกล่าวจะมีนักเดินทางไมซ์จากต่างชาติเดินทางมาไทย 1,528,278 คน คิดเป็นมูลค่า 100,086 ล้านบาท และคาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์จากอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า เป็นจำนวน 703,000 คน หรือร้อยละ 46 ของจำนวนนักเดินทางทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 46,398 ล้านบาททั้งนี้ UFI เป็นสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส และมี 809 องค์กร ใน 86 ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก ประกอบด้วยผู้จัดงานแสดงสินค้า เจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจัดงานแสดงสินค้าจากทั่วโลก ปัจจุบัน UFI ได้รับรองการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติไปแล้วกว่า 931 งาน ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานการจัดงานและการร่วมเป็นสมาชิก UFI เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานของงานและความเป็นมืออาชีพของผู้จัดงาน รวมถึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ