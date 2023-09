วันปังของ "ดาวิกา"

เรียกได้ว่า เปิดปรากฏการณ์ #รักเท่าโลก ที่เมื่อวานที่ผ่านมา นางเอกสาวร้อยล้านคือปังสุด เปิดตัว 2 เรื่องใหญ่ไปพร้อมกัน ทั้งการได้เป็นนางเอก MV ของศิลปินเกาหลีคนดังอย่าง Mark Tuan ที่แค่พึ่ง Release Official MV Everyone Else Fades ทาง YouTube https://youtu.be/S9EQvgy8hRo? si=so0CAcKo1Oa3Z3It ของ Mark Tuan ที่มีผู้ติดตามกว่า 3M Subscribers เพียงแค่ 6 ชั่วโมงก็ขึ้น #6 on trending musicตกค่ำของวันเดียวกันทางเพจของที่มีเซเลบหมื่นล้านอย่าง เมย์ วาสนา อินทะแสง เป็น Group CEO โดยเมื่อเวลาประมาณ 1 ทุ่มของวันก็ได้ไลฟ์สดประกาศเปิดตัว ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ BENUTRA by BENOVA ไลฟ์แรกก็แทบแตกแล้ว แฟนๆ กัมพูชาต่างเข้ามาคอมเม้นต์หลายพันข้อความจนทำเอาไลฟ์แทบล่มแอบกระซิบถาม มาดามเมย์ ว่าทุ่มงบไปเท่าไหร่กับการคว้าดาวิกามาร่วมงานในครั้งนี้?? ได้ยินแต่เสียงหัวเราะพร้อมเผยสั้นๆว่า ทางแบรนด์ไม่ขอเปิดเผยค่ะ (ยิ้ม) เราเต็มเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นของแบรนด์ในตลาดกัมพูชาแบบนี้ถือได้ว่าเป็นวันปัง เดือนปัง ปีปังของใหม่ดาวิกาจริงๆส่องหนังโฆษณาที่ทาง BENOVA Global ได้เปิดตัวไปนั้น ภาพสวยๆ เห็นว่าทุ่มงบ 7 หลักกับงานครั้งนี้เพื่อพี่น้องชาวกัมพูชา https://fb.watch/mNRoZk3hyH/?mibextid=UVffzb ซึ่งมาในธีมยานแม่ และตัวมารดาแห่งจักรวาลเพื่อมาส่งมอบความสวยสมบูรณ์แบบที่ดาวิกาเลือกให้แล้วถึงบ้าน