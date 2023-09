เปิดวาร์ป นักพัฒนาซอฟแวร์มือทอง "ตั้ม ณัฐพล" สุดยอดที่ปรึกษาทางด้านไอที ที่หลายบริษัทต้องการตัว

ทั้งหล่อ ทั้งเก่งเลยเชียว กับนักพัฒนาซอฟแวร์มือทอง ที่บริษัทมหาชนต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่ง "ตั้ม ณัฐพล" ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ที่นำพาบริษัทและองค์กรต่างๆ เข้าสู่การทำ Digital Transformation องค์กร อีกทั้งยังเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์มือฉมัง ผ่านการสร้างโปรแกรม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ให้กับบริษัทมหาชนชั้นนำของประเทศมามากมายโดยปัจจุบันเป็นบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ และที่ปรึกษาทางด้านไอทีที่น่าจับตามองเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนหอวัง สาขาวิทย์-คณิต และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา Faculty of Information Communication Technology Science Program in Business Informationเคยชนะรางวัลการประกวด One-2-Call Freshy guy and girl award โดยดำรงตำแหน่งเดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็น A Youth Ambassador of Thailand’s in Asian’s Game 13thเคยผ่านงานโฆษณาช่วงที่ศึกษามัธยมและมหาวิทยาลัย แต่ด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่า จึงให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ปรึกษาด้านไอที ผ่านหลักสูตร CEO idol ให้กับ CEO คนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่เข้าใจในการวางระบบองค์กร หรือการนำไอที ซอฟแวร์ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจตั้ม ณัฐพล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนําเทคโนโลยีด้านไอทีมาพัฒนา Transformation บริษัท SME และองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิด Services ที่ตอบโจทย์ธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโลกยุคดิจิตอลปัจจุบันเป็นบริษัท Software ที่ปรึกษาทางด้าน IT Solutions เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ให้กับองค์กรต่างๆมีผลงานด้านการจัดทําซอฟแวร์เฉพาะด้าน โดยผลงานที่ถนัดจะเป็นด้านการสร้างแพลตฟอร์ม e-Commerce และระบบจัดการองค์กรอีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนา เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้กับบริษัทชั้นนําทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นผู้พัฒนาบุคลากร และจัดหาบุคลากรด้านไอที ให้แก่บริษัทมหาชนล่าสุด ตั้ม ณัฐพล เพิ่งได้รับรางวัล CEO รุ่นใหม่ไฟแรงด้านไอที “Best CEO of Software Technology 2023” จาก Asia Top Awards 2023" มาหมาดๆ การันตรีการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีตัวจริงเสียงจริงปัจจุบันเขาได้จัดทำการอบรมสัมมนาให้ความรู้ “ด้านเทคโนโลยีเพื่อมาต่อยอดธุรกิจในองค์กร และยกระดับองค์กรให้ก้าวไปสู่…ธุรกิจโลกยุคดิจิตอล”เขาอยากให้ภาครัฐและทุกภาคส่วน ให้เข้าถึงไอทีได้ง่ายมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนนึงในการแก้ปัญหา และพัฒนาธุรกิจ sme จากจุดสังคมเล็กๆ ไปสู่ระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงชอบเล่นฟุตบอล เขาตอบว่า “กีฬาฟุตบอล ได้เพื่อน ได้สังคม ได้ฝึกวินัยในตนเองและการทำงานเป็นทีม และเป็นการออกกำลังกายที่สนุก”โดยเขามี Passion ด้านกีฬาฟุตบอล และการช่วยเหลือสังคม จึงมีทีมฟุตบอล ฟุตบอลเด็กในชุมชน อีกทั้งยัง ได้ร่วมเตะฟุตบอลดารา ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและชุมชนที่ขาดโอกาสเขาชอบการทำบุญและการบริจาค โดยเขาเป็นอยู่เบื้องหลังในการทำแอปพลิเคชั่น chata โดยมีพี่ติ๊กกลิ่นสี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า และ บ้านมูลนิธิต่างๆ ใครอยากไปร่วมทำบุญก็ติดตามได้ เพจ Chatasocial ชะตาโซเชียล ซึ่งเป็น Community ที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่เป็นประจำตั้ม ณัฐพล นอกจากจะเป็นหนุ่มฮอตในกลุ่มไอทีแล้ว ยังฮอตในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการธุรกิจ โดยให้บริการด้านไอทีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น นักธุกิจ ดารา เซเลป ในวงการบันเทิงโดยเป็นที่รู้กันดีว่ายุคดิจิตอลนั้น การทำธุรกิจสามารถบริหารการทำงานได้ทุกที่ ผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบแอปพลิเคชัน และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คผ่านการทำงานเว็บไซต์ ในรูปแบบการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud เพื่อลดต้นทุน โดยเขาได้รับความไว้วางใจในกลุ่มธุรกิจทุกวงการ“การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่เรามีที่ปรึกษาที่รู้จริงแก้ปัญหาตรงจุด ใช้งบในการลงทุนกับคนที่รู้ ดีกว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่รู้ และแก้ไขไม่จบ”