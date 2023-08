“ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป” จัด The Game Changer รวมสุดยอดกูรู เสริมแกร่งผู้นำภาครัฐ-เอกชน พร้อมรับความท้าทาย...ให้ทันโลกแห่งอนาคต

“ผมมีโอกาสที่ดีได้ร่วมงานกับผู้บริหารและบุคคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนค่อนข้างเยอะและหลากหลายครับ ทำให้เห็นว่ามีบางประเด็นที่เราจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายของเรา ไปเสริมศักยภาพให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามบทบาทความรับผิดชอบได้อย่างมีความสุข และภูมิใจกับความสำเร็จครับ” หฤษฎ์ เรืองหฤษฎ์ กล่าวนำThe Game Changer เป็น 1 ใน 4 บริการหลักของ “ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป” ที่ดำเนินงานด้วยแนวคิด Change Towards The Upcoming Future ในรูปแบบ In House – Public Training ที่มีความยืดหยุ่นตามประเด็นการพัฒนาของแต่ละองค์กร เพื่อให้การลงทุนขององค์กรไม่สูญเปล่าทั้งงบประมาณ เวลา และทรัพยากรต่างๆ แต่ยังคงเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่ทุกองค์กรต้องเตรียมบุคคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับปี 2567 ด้วยการอัพเดท Trends และ Tools ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการยกระดับศักยภาพผู้นำ - ผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการโครงการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารเงิน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงนวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต กับสุดยอดกูรูชั้นนำของไทย เพื่อยกระดับองค์กรด้วยภาพลักษณ์และผลงานที่เป็นเลิศ“The Game Changer เป็นการจัด Cool Class ที่เรียบง่าย ได้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้บริหารและบุคคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในมุมมอง Inside Out – Outside In ที่เน้น Experience-based Study และ Workshop and Case Sharing กับ Speaker ที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ เรียกว่าได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งเครือข่ายทางสังคมที่มีคุณภาพ และสร้างความพร้อมก้าวสู่ผู้นำในอนาคต ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งผมจะนำไปสนับสนุนโครงการ Local Marketers Challenges: ปลุก! "นักการตลาดรุ่นใหม่" ปั้น! "ยอดขาย" ให้ชุมชน อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้การดำเนินงานของฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป โดยองค์กรที่สนใจสามารถสอบถามหรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ ทางโทรศัพท์ 080-581-5856 หรือทาง E mail: richyuh.group@gmail.com” หรือ https://ruangharich.wixsite.com/richyergroup หฤษฎ์ เรืองหฤษฎ์ กล่าวเชิญชวน