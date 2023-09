โชรส์เบอรี ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งนวัตกรรม การเติบโต และความก้าวหน้า ยืนหนึ่งการเรียนการสอนแบบองค์รวม พร้อมผลิตผู้นำแห่งโลกอนาคตที่มีคุณภาพ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok) โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษในเครือของ Shrewsbury School ในประเทศอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า 470 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นสร้างความพร้อมเพื่อการเติบโตของเด็กๆ ซึ่งจะทำให้เด็กพัฒนาทั้งในด้านวิชาการและด้านอารมณ์อย่างมีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังมีมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฉลอง “ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ” ที่ก่อตั้งในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Inspiring Exceptional People ก้าวสำคัญที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมขยายศูนย์การเรียนรู้สุดทันสมัยครบครัน เพื่อรองรับการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำนายโรเบิร์ต มิลลาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ กล่าวว่า โรงเรียนเราเป็นศูนย์รวมของนักเรียนที่จะได้รับโอกาสพบเจอกับคุณครูทรงคุณวุฒิและชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เปรียบเสมือนกาแลคซีที่เต็มเปี่ยมไปดวงดาวหลากหลายดวงที่เปล่งประกาย สวยงาม ตระการตาที่ไม่ซ้ำกันเลย ทุกคนต่างมีความชอบที่ไม่เหมือนกันแต่สามารถเรียนรู้และเติบโตไปได้ด้วยกัน เพราะโรงเรียนเรามอบการศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งช่วยพัฒนาเด็กทั้งด้านวิชาการ และอารมณ์ พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่เพียงหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นเลิศด้านการศึกษา แต่ยังสอนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งยังมีพรสวรรค์รอบด้าน ทั้งดนตรี Performing Arts กีฬา และ ศิลปะ ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม มีความรอบรู้ และเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ปกครองมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนได้เปิดตัวอาคารเพื่อการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม (Sir David Lees Innovation Centre) อย่างเป็นทางการ ด้วยงบประมาณกว่า 1.1 พันล้านบาท โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพได้สร้างอาคารที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม วิทยาการหุ่นยนต์ การเรียนการสอนในระดับชั้น Sixth Form และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รวมถึง Stephen Holroyd Sixth Form Commons ห้องโถงขนาดใหญ่ชั้นบนสุดของอาคาร บนพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และพักผ่อน และ Sports Performance Complex อาคารกีฬามาตรฐานระดับโลกอาคารเพื่อการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ทำให้นักเรียนรวมถึงคณะครูสามารถใช้ความสามารถในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ด้วยห้องเรียนคณิตศาสตร์ 16 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มากถึง 18 ห้อง พร้อมวิธีการสอนแบบ Harkness Method Learning Concept ที่พร้อมมอบโอกาสให้กับนักเรียนในการค้นหาและเติมเต็มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นอกจากการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม โรงเรียนยังส่งเสริมในด้านกีฬาโดยการสร้างอาคารสำหรับเล่นกีฬาเพิ่มเติม พร้อมโซน Strength and Conditioning มีการสร้างสนามบาสเก็ตบอลเพิ่ม 2 สนาม เพื่อรองรับกีฬาเนตบอล แบตมินตัน วอลเลย์บอล และฟุตบอลด้วยสนามหญ้าแท้ ที่ตั้งไม่ไกลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงยังมี ห้องโยคะ และห้องปั่นจักรยาน รวมถึงการปรับปรุงอาคารนักเรียนชั้นปฐมวัยและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนและนักเรียนจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้ดีไปพร้อมกันในอนาคตสำหรับความสำเร็จตลอดระยะเวลา 20 ปีของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ริเวอร์ไซด์แคมปัส ที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นมากกว่า 2,100 คน และสามารถก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกกว่า 149 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ Oxbridge หรือเข้าศึกษาที่ Ivy League นอกจากนี้แล้วบัณฑิตของโรงเรียนยังไปเรียนต่อที่สถาบันชั้นนำเช่น MIT, Stanford, Imperial มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไปเรียนต่อหลากหลายสาขาเพื่อจบไปประกอบอาชีพเช่นเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เป็นต้นวิสัยทัศน์ของการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ คือ Together We Flourish ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้ แคมปัส ได้ดำรงใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเจริญเติบโตทั้งในและนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตไหน ทางโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีพร้อมมอบประสบการณ์การศึกษาที่อุดมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยหล่อหลอมนักเรียนของเราให้สามารถนำสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาไปต่อยอดไประดับการเรียนขั้นในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ด้วยมาตรฐานของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยที่เพียบพร้อม เพราะโรงเรียนที่ดีจะเป็นรากฐานที่สำคัญของเด็กที่จะใช้ชีวิตเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ หล่อหลอมให้สามารถออกไปสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นประชากรดีที่มีคุณภาพ