ดาเมจแรงห้างแตก! "เจมีไนน์ - โฟร์ท" เสิร์ฟความฟินในงาน EVEANDBOY The Prestige of Beauty 2023

กรี๊ดออกมาดังๆ ดาเมจแรงจนห้างแตกทุกครั้ง ! สำหรับคู่จิ้นน้องใหม่สุดฮอตเมืองไทยและล่าสุดควงคู่กันมาเสิร์ฟเคมีแบบจัดเต็ม ร่วมท้าพิสูจน์เสน่ห์สุดฮอตเกินต้าน พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเอง ในงานมหกรรมรวมเคาน์เตอร์แบรนด์ ทั้งเมคอัพ สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและน้ำหอมระดับเวิลด์คลาส พร้อมชวนทุกคนเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในแบบฉบับ The Beauty Universe งานนี้บอกเลยว่าทำเอาเหล่า “ด้อมคุณหนู” ฟูลฟีลใจแบบเต็มร้อยกับโมเมนต์สุดประทับใจของทั้งคู่เผยว่า ตอนนี้ผมมีโอกาสเข้าไปทำงานบันเทิงหลายๆ อย่าง ทั้งเล่น ซีรีย์ ถ่ายแบบ ไปออกรายการสัมภาษณ์ รวมทั้งมีงานแฟนมีตทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับ ทำให้ผมต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอีกอย่างที่ผมให้ความสำคัญคือการเลือกให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาครับ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานและพบปะแฟนคลับ ที่สำคัญผมคิดว่าการที่เราดูดีในแบบของเรา เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างประทับใจ หรือจะเรียกว่าดูแลตัวเองให้พร้อมส่งมอบความสุขต่อแฟนๆครับ และอีฟแอนด์บอยก็เป็น The Beauty Universe สุดโปรดที่ผมมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง เพราะมั่นใจว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ถูกคัดสรรมาแล้ว อย่างในงาน EVEANDBOY The Prestige of Beauty 2023 วันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เด็ดๆ ดังๆ ที่ผมชอบทั้งนั้น ที่สำคัญตอนนี้ผมไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเอง ก็มีแชร์การดูแลตัวเองกับโฟร์ทด้วยครับ เพราะเราต้องทำงานใกล้ชิดกันทุกวันเล่าว่า เราสองคนจะแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลตัวเองกันครับ เพราะตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสิว หรือปัญหาเรื่องผิวบ้าง ก็ได้เจมีไนน์ที่มาคอยแนะนำและช่วยดูแลผมด้วย เตือนให้พักผ่อนเยอะๆ ทานน้ำมากๆ เราจะได้ดูดีแบบแพคคู่ ผมก็เล็งๆ ผลิตภัณฑ์ในงานนี้ไว้หลายตัวมาก แถมมีโปรโมชั่นและส่วนลดเยอะ ใครจะอดใจไหว ที่สำคัญเวลาเลือกช็อปที่ EVEANDBOY เรามั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าคุณภาพของแท้ 100% แน่นอน ทั้งนี้ที่ EVEANDBOY ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งสินค้าสกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนเลยครับ อยากให้ทุกคนมาลองเล่นเครื่องสำอางสนุกๆและมาช็อปกันเยอะๆ นะครับสำหรับงานสุดอลังการ กับการรวบรวมสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์กว่า 70 แบรนด์ รวมผลิตภัณฑ์กว่า 3,500 รายการ ภายในงานพบกับโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุดถึง 60% และสินค้า Exclusive ที่มีขายเฉพาะที่ EVEANDBOY เท่านั้น อาทิ BOBBI BROWN, ETUDE, MCM, PARIS HILTON, NARCISO RODRIGUEZ และสินค้าอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 17 กันยายน นี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าอีฟแอนด์บอย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน หรืออีฟแอนด์บอย ทุกสาขาทั่วประเทศ