“เจษ” น้ำตาคลอ ยอมรับเลิก “วิว วรรณรท” แล้ว ถ้าไปต่อจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคน ไม่อยากเอาเปรียบกัน

หลังจากมีข่าวลือมาสักระยะถึงคู่รักอย่างได้เลิกกันเงียบๆ กัไปแล้ว ล่าสุดเจษก็ได้ออกมาเผยเต็มๆ เป็นครั้งแรกในงาน "EVEANDBOY The Prestige of Beauty 2023 : The World Class Luxurious Brand and Fragrance” ณ ลานกิจกรรม หน้าอีฟแอนด์บอย ดิ อันเดอร์กราวน์ สาขาสยามสแควร์วัน โดยยอมรับตรงๆ ด้วยอาการน้ำตาคลอเบ้า ว่าเลิกกันแล้วจริง ปิดฉากรัก 4 ปีก็เหมือนความสัมพันธ์ของทุกคู่ ที่มีความสุข ไม่เข้าใจกัน ต่างกัน เราก็พยายามปรับเข้าหากันเรื่อยๆ ทั้งสองคนก็พยายามเต็มที่มากๆ ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ มันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครับ”“เป็นการคุยกัน เอาจริงๆ เริ่มจากมีการคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมา แล้วก็เถียงกันป้อง “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” ไม่ใช่มือที่สาม ขอโทษอีกฝ่ายแล้ว ไม่อยากให้เดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของตนทุกอย่างเข้าใจได้ ผมลงปกติเพราะผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมงาน ไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม”“ผมมีไปขอโทษปราง เพราะก็เห็นว่าเขาโดนเหมือนกัน โดนว่าเสียๆ หายๆ ทั้งที่มันมาจากเรา เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่จริง กับปรางไม่มีสิทธิ์พัฒนา ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี แล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กองก็สนิท แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้น”ส่วนที่คนบอกว่าจะไม่ดูละครเรา ผมก็เคารพการตัดสินใจครับ สำหรับแฟนคลับทุกคนที่ซัปพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกก็ขอโทษแหละที่ทำให้ผิดหวัง”เสียดายไปต่อกันไม่ได้ที่ตัดสินใจออกมาพูดเพราะคิดว่าเราก็ควรออกมาทำอะไรให้ชัดเจน มีหลายคนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถาม ไม่ว่าจะพ่อแม่ผม ไม่อยากให้คนต้องมาเดือดร้อนเพราะผม ลำบากใจจะมาถามผม ส่วนงานนี้ก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วด้วย ก็โอเค เจอพี่ๆ อยู่แล้ว ก็เอาตรงนี้เลยดีกว่า”ยังเฮิร์ตอยู่ ยังรักและหวังดีกับเขาอยู่“ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเฮิร์ตอยู่ เราก็ห่วงเขาอยู่แต่สุดท้ายแล้วสำหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆ”“โอกาสกลับมาคุย ตอบไม่ได้เลย แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็เสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิด แค่เราต่างกัน เราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ หลังจากวันนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเลย ไม่กล้าคิดแทนเลยว่าถ้าเราทักไปจะเป็นยังไง กะจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้”ปัญหาที่เจอกันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกัน ทะเลาะกัน แล้วต่างคนต่างไม่มีเวลา ทำงานเหนื่อยกันทั้งคู่ มีผลต่อเนื่องหลายอย่าง ทั้งสุขภาพและหลายอย่าง ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง และขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวัง”“เรื่องการลงรูปโปรโมตคู่ปราง ถ้าเรื่องลงรูปโปรโมตผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับ เพราะว่าส่วนตัวความคิดของผม อันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียว และเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้ ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วไม่ใช่แค่ผม นักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานด้วย ไม่อยากให้การโปรโมตต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวส่วนที่มองว่าเซอร์วิสเกินไป ผมว่าไม่นะครับ เรื่องละคร ทุกอย่าง การโปรโมตได้พูดวันนี้ก็โล่งมากขึ้น จะได้รู้เรื่องจริงๆ ไม่ต้องเดากัน ไม่มีมือที่สามครับ”