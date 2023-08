เผยที่มาเหรียญรางวัลห้อยคอ “ลิซ่า” เจ้าของเล่าเอง ส่งมอบถึงมือ แถมบินดูคอนฯรอบโลก

ซึ่งเหรียญรางวัลดังกล่าว เป็นเหรียญรางวัลที่แสดงถึงความอดทนและความพยายามของนักวิ่งที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการมาราธอนหลักๆระดับโลกเหรียญรางวัล Six Star Finisher เป็นเหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักวิ่งที่ผ่านการแข่งขันมาราธอนสูงสุดครบ 6 สนามทั้งใน โตเกียวมาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ชิคาโกมาราธอน, นิวยอร์กมาราธอน, บอสตันมาราธอน และ เบอร์ลินมาราธอน ซึ่งแต่ละรายการมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมรายการในระดับที่โหด จึงทำให้มีผู้ครองเหรียญนี้เพียงแค่ 11,000 คนทั่วโลกเท่ารั้นโดยผู้เป็นเจ้าของตัวจริงของเหรียญที่มอบให้ ลิซ่า ครั้งนี้คือ คุณนินอย ชาญชินปวิณณัช นักธุรกิจที่ขอไปวิ่งเพื่อนำเหรียญมามอบให้ศิลปินในดวงใจ เพราะเขาคือ Blink ที่เข้าขั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ BlackPink เพราะบินไปดูคอนเสิร์ตของสาวๆที่จัดขึ้นทั่วโลก และแต่ละรอบเป็นบัตรระดับแถวหน้า VIP แทบทั้งสิ้น โดยเจ้าตัวได้เผยถึงการมอบเหรียญให้ ลิซ่า ด้วยความภูมิใจว่า“🖤💖“เหรียญนี้ขอมอบให้ “ความสุขของประเทศไทย” แทนใจจาก Blink ไทยทั้งประเทศเทศ”Six Star Finisher for Lisa.🫡ตอบคำถามทีเดียวจากทั่วโลกเลยนะครับใน inbox ตอบไม่ไหว 😅“Six Star Finisher Medal” 🥇 ที่คุณลลิษาคล้องอยู่นั่นเหรียญผมเองครับ🫡และน้องรู้นะครับว่าเหรียญนี้คืออะไร เพราะผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว ตอนรับน้องถึง said “OH MY GOD!!” And smiles BIG time!😃🤟🏻ก็วิ่งไป ชูป้ายไป ซ้อมไป #บินดูblackpinkรอบโลก ไป ก็คิดว่าคงไม่มีของขวัญชิ้นไหนจะเหมาะสมไปกว่าเหรียญใน “ตำนาน” นี้แล้ว😃 นักวิ่งรู้ดีว่ามันยากขนาดไหน เราเรียกเหรียญนี้ว่า “เหรียญตรัสรู้แห่งการวิ่ง”!!เหรียญนี้มีพลังสะสมมากเพราะ Sub4 ทุกสนาม + วิ่ง 3 เมเจอร์ ใน 30 วัน 2 รอบ ไม่งั้นไม่ทันปิด World Tour 66 con all checked. 🖤💖หลายคนใช้เวลาทั่งชีวิต ฝึกซ้อมให้ได้มา… ลิซ่า มีคนไปวิ่งเอามาให้ โคตรเก๋า 😃🏃‍♂️💝เรื่องแบบเนี่ยต้องผู้นำที่เป็น #blinkthailand ทำให้ครับ ถึงจะสมบูรณ์🫡🖤💖ที่เหลือรอเล่ม 7 เรื่อง มัน !! มหากาพย์ยิ่งกว่า The Odyseey!ขอบคุณครับโค้ช Pentpipi Laohasukpaisan@Ninoyfca #บินดูblackpinkรอบโลก แล้วนะ #ตัวแทนหมู่บ้าน”งานนี้แม้จะมีคนเข้ามาแซะเจ้าตัวว่า ลงทุนลงแรงนำไปมอบให้ ได้ถามเจ้าตัวแล้วหรือยังว่าเขาอยากได้หรือเปล่า? เจ้าตัวก็ได้ตอบคำถามนี้ด้วยว่า“ถามว่า ‘คนให้อยากให้ คนรับอยากได้รึเปล่า?’ (ทั้งๆ ที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆ เลย ว่าเขาตามเชียร์กันมาทั่วโลก และ ไปวิ่ง SUB1 ให้เป็นก่อนไป จะได้เข้าใจ ปัญญาในการวิ่ง)นี่คือ ตัวอย่างของคนจิตใจคับแคบ อ่านหนังสือน้อย รักเกินตัวเองไม่เป็น ไม่เคยกล้าพอที่จะเป็นผู้ให้และสุดท้าย ไม่เคยมีเงินมากพอที่จะทำให้เกิดปัญญาว่า เงินทำอะไรได้หรือไม่ได้คนเขาชมกันทั่วโลก สุดท้าย คนไทยกันเองนี่ล่ะที่ชอบดึงลง ถึงไม่ค่อยอยากโพสต์อะไรให้เสียแรงสั่นสะเทือนแต่คนเหล่านี้จะไม่ปล่อยไว้ละ เสียประโยชน์ ส่วนรวมวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความสำเร็จวุฒิ ผมมากพอแล้ว ผมปล่อยให้ใคร (ยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้)เป็นตัวอย่างกากๆ ในสังคมแบบนี้ไม่ได้! คนพวกเนี่ยะ (ที่ชอบเม้นแบบเนี่ยะบนทุก social) เจอเราตัวจริง จะพูดไม่ออก รู้สึกผิด และก็ไม่กล้า พูดอะไรกับใครต่อหน้าแบบนี้หรอก Gut มันไม่ถึงI’m not gonna let a fool, ruin this historic beautiful moment. “ดูโก้” แปลออกมั๊ย ?ดูสิ ว่า Newtwork Social ใครเยอะกว่ากัน และจะได้รู้ว่าการถูกตามล่า บน Social เป็นอย่างไร เลิกเล่นไป แล้วไปเล่นที่อื่น ไปเข้าร้านหนังสือก่อนเลยอย่างแรก ไปๆๆๆๆเค้าภูมิใจกันทั้ง #blinkthailand ทั้ง นักวิ่งไทย… ไปเล่นที่อื่นไป มาโก้ หรือ แค่ ดูโก้นะ ?ปกติผมไม่ค่อยจะตอบอะไรนะครับ แต่ ดูโก้นี่ผิดกาลเทศะมาก เพื่อนใครฝากไปบอกด้วย จะให้รถหรือเครื่องบินส่วนตัวไปรับมาทานกาแฟด้วยกัน ผมเลี้ยงเอง😃👌🏻”