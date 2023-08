เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนแฟนคลับวง BE:FIRST มาโบกแท่งไฟผ่านหน้าจอ ชมภาพยนตร์คอนเสิร์ต “BE:the ONE BE:FIRST THE MOVIE”

ส่งคอนเทนต์คุณภาพนอกเหนือจากภาพยนตร์ EXCLUSIVELY AT MAJOR CINEPLEX ด้วยการนำคอนเสิร์ตและการแสดงสุดประทับใจของ 7 หนุ่มบอยกรุ๊ปจากญี่ปุ่นวงมาลงจอยักษ์ให้แฟน J-POP มาโบกแท่งไฟผ่านหน้าจอ รับชมอย่างเต็มตาทั้งในระบบปกติ 4DX และ ScreenX งานนี้ต้องติดตามให้ดีเข้าฉายพร้อมญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชีย ในวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้น พบไฮไลท์สุดพิเศษตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมคอนเสิร์ตจนถึงหลังเวที รวมไปถึงช่วงเวลาบนเวทีที่แฟนๆ รอคอยมาเนิ่นนานกับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของ BE:FIRSTวง BE:FIRST ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ โซตะ (SOTA), ชุนโตะ (SHUNTO), มานาโตะ (MANATO), ริวเฮ (RYUHEI), จูนอน (JUNON), เรียวกิ (RYOKI) และ เลโอ (LEO) ที่มีความสามารถทั้งร้องและเต้น ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด BMSG ของแรปเปอร์และศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง SKY-HI ซึ่งทั้งหมด มาจากรายการออดิชั่นเฟ้นหาบอยแบนด์ชื่อดัง “THE FIRST” ที่จัดขึ้นในปี 2021 BE:FIRST คือ วงที่รวบรวมสมาชิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมารวมกัน ไม่ว่าจะในด้านการร้อง เต้น แร็ป รวมถึงพรสวรรค์ในการแต่งเพลง เรียบเรียงเพลง และออกแบบท่าเต้น ที่สามารถคว้าอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงหลายชาร์ตในญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการสู่สายตาแฟน ๆ ชาวเอเชียและทั่วโลกอีกหนึ่งความพิเศษของภาพยนตร์คอนเสิร์ต BE:the ONE BE:FIRST THE MOVIE จะเข้าฉายทั้งในระบบปกติ ระบบ 4DX และ ระบบ ScreenX ซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้นด้วยโมเมนต์สุดพิเศษที่เหล่า BESTY (ชื่อแฟนคลับของ BE:FIRST) จะได้ฟินทะลุจอกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ น้ำตา ความประหม่า ความตื่นเต้น และความหลงใหลของทั้ง 7 หนุ่ม BE:FIRST สนใจสามารถซื้อบัตรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Major Cineplex, https://www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ ในราคาเริ่มต้นที่นั่งละ 350 บาท พิเศษ...ผู้ถือบัตรสมาชิก M GEN รับส่วนลด 50 บาทต่อที่นั่ง โดยทุกที่นั่งจะได้รับของพรีเมียมทุกที่นั่ง