ศัลยกรรมพลิกชีวิต “พุดเดิ้ล” ดาราสาว 100% ตายแล้วเกิดใหม่! ผ่าตัดเปลี่ยนหน้า แก้ไขปัญหาการหายใจที่ผิดปกติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ เวอร์เทค คลินิก จัดแถลงข่าว ศัลยกรรมพลิกชีวิต ที่ได้เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนหน้า ให้กับ พุดเดิ้ล ดาราสาว 100% จากที่เคยมีปัญหา ฟันล่างคร่อมฟันบน คางยื่นยาวแบบแม่มด หน้าสองข้างไม่เท่ากัน การนอนหลับการหายใจผิดเพี้ยน แพทย์เผย อายุสั้นแน่ ถ้าไม่ผ่าตัดแก้ไข“ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน” ผู้บริหาร เวอร์เทค คลินิก แพทย์เฉพาะทางผู้รับผิดชอบดูแลเคสพุดเดิ้ล เปิดเผยว่า เคสนี้ มีการผิดปกติของใบหน้า ขากรรไกร ร่วมกับมีความผิดปกติของการหายใจ หลังจากที่ได้วิเคราะห์โครงใบหน้า และตรวจ Sleep Test เพื่อตรวจวัดค่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับกับความผิดปกติของการหายใจแล้ว พบว่า ต้องรีบผ่าตัดแก้ไขโดยด่วน อาจจะส่งผลทำให้อายุสั้นลงกว่าคนปกติได้ ถ้าไม่แก้ไขโดย ทพ.ดร. อมรพงษ์ เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ Let me in Thailand แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ในคนเดียวกัน ซึ่งมีประสบการณ์การผ่าตัดศัลยกรรมโครงใบหน้า กระดูกขากรรไกร จึงได้วางแผนการผ่าตัด โดยใช้เทคนิค Nemotec V มาช่วยในการผ่าตัด เพื่อวางแผนการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของโครงใบหน้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่ผิดปกติไปพร้อมกัน โดยมีการจำลองการผ่าตัดบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า การผ่าตัดจะไม่เกิดความผิดพลาด ตรงตามแผน ปลอดภัยกับคุณพุดเดิ้ลมากที่สุด และที่สำคัญต้องแก้ไขปัญหา โครงใบหน้าที่ผิดปกติ และการหายใจที่ผิดปกติได้จริง โดยแผนการผ่าตัดทั้งหมดคือ การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบน เลื่อนขากรรไกรล่าง พร้อมทั้งแก้ไขตกแต่งบริเวณคางด้วยกระดูกตัวเอง เพื่อปรับความสมมาตรของใบหน้าให้เท่ากัน ได้สัดส่วน และเสริมบริเวณหน้าแก้ม โดยใช้วัสดุทางการแพทย์ Biopolymer เพื่อปรับสัดส่วนใบหน้า ให้สมดุลมากยิ่งขึ้น และลดการขยับขากรรไกรเข้าด้านในมากเกินไป ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการหาายใจที่ผิดปกติและการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ การผ่าตัดใช้เวลาประมาน 4 ชั่วโมง และพุดเดิ้ลใช้เวลานอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 2 คืน 3 วันเท่านั้น โดยที่เคสนี้ไม่จำเป็นต้องใส่สายเดรนระบายเลือดไว้หลังการผ่าตัด เพราะเสียเลือดระหว่างผ่าตัดน้อยมากหลังผ่าตัด พุดเดิ้ล แทบเปลี่ยนเป็นคนละคน ใบหน้าสองข้างกลับมาเท่ากันทันที อาการบวมช้ำมีเล็กน้อย และสามารถ พูดคุยได้ ทานอาหารอ่อนได้ และออกไปทำงานได้ตั้งแต่หลังผ่าตัดไปเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้น ใบหน้าแลดูเด็กลง ได้สัดส่วน และที่สำคัญเรื่องการหายใจที่ผิดปกติ ก็ได้รับการแก้ไขด้วยพุดเดิ้ล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้กังวลใจมาก หาข้อมูลเยอะมาก และไม่คิดว่า จะมีการผ่าตัดที่จะทำให้ใบหน้าของตัวเองกลับมาเป็นปกติ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่ผิดปกติและเป็นอันตรายได้ พอได้เจอ ทพ. ดร. อมรพงษ์ ที่มีชื่อเสียงมาจากรายการ Let me in Thailand มาก่อน จึงทำให้มั่นใจ และมีความหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ จึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมกว่า หนึ่งล้านบาท แล้วก็ได้เปลี่ยนหน้า เปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เพราะถูกบูลลี่มาตลอดชีวิต ตอนที่ผ่าตัดแทบไม่เจ็บเลย จากที่คิดว่าจะต้องเจ็บมากทรมานมาก แต่ว่าเกินคาดมาก หลังผ่าตัดก็แค่รู้สึกตึงๆ ไม่ได้เจ็บปวดอะไร การนอนหลับที่ไม่ค่อยดี ไม่ปกติ การหายใจที่มีปัญหาอยู่ ก็ดีขึ้นทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันเพื่อนทัก คนรอบข้างทักว่า สวยขึ้น เด็กลง เริ่มมีคนติดต่อจ้างงานมากขึ้นทันทีหลังจากผ่าตัดเสร็จและใบหน้าเปลี่ยนไปเวอร์เทค คลินิก โดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมน หนึ่งในทีมแพทย์รายการ Let me in Thailand อยู่ที่อาคารพญาไท พลาซ่า ติดบีทีเอสพญาไท เปิดให้บริการทุกวัน และให้คำปรึกษาโดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ เองทุกเคส#หมอติ๊อมรพงษ์ #LetmeInThailand #VertexClinic#พุดเดิ้ลยุพดี #ดาราสาว100%