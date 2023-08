เปิดภาพฟิตติ้ง Pit Babe The Series ซีรีส์ฮอตแห่งปีจากนิยายออนไลน์ระดับปรากฏการณ์ สุดว้าว

ใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยแล้ว สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ร้อนแรงแห่งปีอย่าง 'Pit Babe The Series' จากนิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านมากกว่า 800 ล้านครั้ง จนสร้างกระแสเป็นที่กล่าวถึงในโซเชียลอย่างล้นหลาม สู่ซีรีส์ใหม่ในโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ซึ่งทันทีที่ประกาศสร้างซีรีส์ ก็เป็นที่รอคอยและได้รับการจับตามองในทุกสเต็ป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัว 12 หนุ่มเสน่ห์แรงที่จะมารับบทนำในซีรีส์ และการประกาศว่า ใครจะได้สวมบทบาทไหนกันบ้าง ก็เป็นที่ฮือฮาและเฝ้ารอในทุกขั้นตอน ถือเป็นโปรเจกต์สำคัญที่เรียกกระแสได้ในทุกย่างก้าวจริงๆโดยล่าสุด 'Pit Babe The Series' ได้เดินหน้าฤกษ์ดีฟิตติ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเผยโฉมครั้งแรกของเหล่านักแสดงในมาดของคาแรกเตอร์ต่างๆ ซึ่งทั้ง 12 หนุ่มต่างหล่อเท่ห์เสน่ห์เกินต้านกันทุกคน โดยต่างก็มีความโดดเด่นไปคนละแบบ นำโดย “พาเวล นเรศ” หนุ่มเร้าใจเจ้าของบท “เบ๊บ” นักแข่งรถระดับเอลิสต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการรับรู้ ทุกโสตประสาทที่ไวกว่าคนอื่น มาโชว์คาแรกเตอร์ความเป็นหนุ่มเพลย์บอยหน้าหวานออกมาได้แบบเต็มๆในการฟิตติ้งครั้งนี้ พร้อมมัดใจผู้ชมคู่กับ “พูห์ กฤติน” ที่รับบท “ชาลี” ผู้ก้าวเข้ามาในชีวิต เบ๊บ ในรูปแบบของแฟนคลับ และพร้อมกับความฝันที่อยากเป็นนักแข่งรถ ซึ่ง พูห์ ก็เผยมุมความเป็นหนุ่มเนิร์ดลุคฮ็อตออกมาได้เต็มๆ โปรยเสน่ห์ความสดใสยิ้มง่าย พอทั้งสองคาแรกเตอร์มาจับคู่กัน ก็ทำเอาแฟนๆจากเวอร์ชั่นนิยายออนไลน์เตรียมฟินกันได้เลยสำหรับการฟิตติ้งในครั้งนี้ยังอัดแน่นเสน่ห์แบบล้นจอเคมีล้นใจแฟลชชัตเตอร์เจอยังละลายกับดาเมจของนัท ศุภณัฐ ที่รับบท เวย์ และมาดนิ่งๆของ ปิง โอบนิธิ ที่รับบท พีท แต่สะกดทุกสายตาอย่างอยู่หมัด จัดให้หัวใจเต้นรัวๆแบบไม่มีพักกับเบนซ์ ณัฐพงศ์ ที่รับบท คิม นักแข่งรถลูกครึ่งเกาหลีมาดเท่ห์ สาดแสงแฟลชมากันต่อ ลี อัสรี ที่รับบท ดีน นักแข่งรุ่นเล็กผู้อยากตะกายดาวกับอีกสองหนุ่มที่ก็ทำสาว ๆ ใจละลายได้ไม่แพ้กัน สายลับ เหมวิช ที่รับบท อลัน และ ภณ ธนภณ ที่รับบท เจฟ มาในลุคสุดเท่ห์เคมีเข้ากันจนล้นใจ ที่เพียงแต่กล้องส่องมาก็สาดแววตาขโมยหัวใจไปเลยทีเดียว ส่วนหนุ่ม กาฟิวส์ พันธุ์ธัช ที่รับบท เคนตะ และ ป๊อป ภัทรพล ที่รับบท วินเนอร์ มาในมาดหนุ่มสุดคูลดูดีทุกองศา ด้าน ท็อปเทน ศุภกรณ์ ที่รับบท โซนิค และ ไมเคิล เกียรติศักดิ์ ที่รับบท นอร์ธ มาในลุคสดใส กระชากใจแฟนๆ ทุกคนต่างก็ส่งพลัง อินเนอร์ใส่กันจนนึกว่ากำลังสวมคาแรกเตอร์ในละครอยู่จริงๆ และที่สำคัญในซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ คุณเอส วรฤทธิ์ นักแสดงคุณภาพที่หวนกลับมารับงานหน้าจออีกครั้งในรอบ 10 กว่าปี กับ “Boy Love Series” เป็นครั้งแรกกับบทบาท "โทนี่" ผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังและเกี่ยวพันกับทุกตัวละคร ต้องบอกเลยว่าภาพฟิตติ้งในครั้งนี้แม้ห่างหน้าจอไปนานแต่ คุณเอส วรฤทธิ์ ก็พร้อมมาแผ่รังสีแบบไม่ธรรมดา ให้ 'Pit Babe The Series' ยกระดับความเข้มข้นไปอีกขั้นได้อย่างแน่นอน ใครที่อดใจไม่ไหวอยากชมซีรีส์เรื่องนี้จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL แล้ว บอกได้เลยว่าอีกไม่นานเกิน รับชมกันได้ทางช่องวัน 31 และ ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น