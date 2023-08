3 หนุ่มเพื่อนซี้ CHILLY กลับมาพร้อมความกวนกับซิงเกิ้ล 3 “พี่น้องไม่พอ”

3 หนุ่ม วง CHILLY ที่มี TAE (เต), POM (ป้ำ) และ PEPER (เปเปอร์) จากค่าย PROMBUAK หลังจากที่มีผลงานเพลง อย่าง “Baby I แค่อยากให้ U”, “ก็ไปดิเพื่อน” กลับมาอีกครั้งพร้อมกับซิงเกิ้ลที่ 3 มาฝากแฟน ๆ เป็นซิงเกิ้ลใหม่กวนๆ น่ารักๆ ที่ชื่อว่า “พี่น้องไม่พอ”“พี่น้องไม่พอ” Just your bro ที่มาของเพลงนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ไม่ได้อยากให้เป็นแค่พี่น้อง แต่ด้วยความรู้สึกที่ล้ำเส้นเกินไป ทำให้เราต้องตอบไปว่าพี่น้องก็พอ...ที่ตอบไปด้วยสมองแต่ไม่ได้ตอบด้วยหัวใจ เพลงนี้มาพร้อมกับจังหวะฟังสบายโยกได้ และให้ความรู้สึกที่มีความน่ารักและขี้เล่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวง CHILLY ส่วนพาร์ทของมิวสิควิดีโอเพลงนี้ ทั้ง 3 หนุ่มก็ได้รับบทแสดงเอง โดยแสดงเป็นหนุ่มนักเรียนรุ่นพี่ที่แอบชอบรุ่นน้องที่น่ารัก ทั้ง 3 หนุ่ม CHILLY จะกวน ป่วน ขี้เล่น ขนาดไหน ไปติดตามเพลง “พี่น้องไม่พอ” Just your bro ได้เลยสามารถติดตามฟังและตามดู MVน่ารักกวนๆ ของเพลง “พี่น้องไม่พอ” Just Your Bro ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทุก Streaming และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage: Prom+, Chilly /Instagram : PROM+ / chillyboyofficial Youtube : PROMBUAK TikTok : PROMBUAK