ยังคงเป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนจับตามองอยู่ไม่น้อย สำหรับความรักความสัมพันธ์ของ "อุ้ม ลักขณา" กับสามี "บอล กฤษณะ" หลังฝ่ายชายออกมายอมรับตนเองเลวทราม ทรยศต่อภรรยา จากนี้จะทำเพื่อลูกล่าสุด "อุ้ม ลักขณา" ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด้วยการโพสต์ภาพแซบๆ ในชุดว่ายน้ำบิกินี่สีแดงแรงฤทธิ์ตัวจิ๋ว ก่อนประกาศเดินหน้าต่อไป ที่ระบุแคปชั่นว่า "Chin up and Move on. #aummyjourney"