เรียกว่าสาดความแซ่บแบบอะไรก็ต้านไม่ไหวกันเลยทีเดียว สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาอวดหุ่นสับ ในวันที่ขึ้นเขียงถอดซิลิโคนจากเต้าออกครบ 7 เดือน ด้วยการสวมบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวบริสุทธิ์ โพสท่าหวิวตามสไตส์สาวซี้ด พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า "Everything is touch and go #ถอดเต้าครบ7เดือน #นมเล็กก็เอ็กซ์ได้ มั้ง #aummyjourney"