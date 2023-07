"เคียนู รีฟส์" รีเทิร์นออกผลงานเพลงใหม่ในรอบ 23 ปี

Dogstar วงของ เคียนู รีฟส์ ประกาศอัลบั้มแรกในรอบ 23 ปี พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ โดยวงกรันจ์ที่ก่อตั้งในยุค 90s ไม่ได้ออกอัลบั้มมาตั้งแต่ปี 2000 กับเพลง "Happy Ending" จนได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว"เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แนะนำ Dogstar ให้แฟน ๆ รู้จักอีกครั้งด้วยซิงเกิลใหม่ 'Everything Turns Around' สำหรับเราแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเพลงฤดูร้อนที่สนุกสนาน มันมีข้อความที่ให้กำลังใจและความรู้สึกเชิงบวกที่หวังว่าจะทำให้วันของคุณเบาบางลงได้ หนึ่งในเพลงโปรดของเราที่จะเล่นสดและแทบรอไม่ไหวที่จะแบ่งปันในทัวร์ที่กำลังจะมาถึง” ทางวงกล่าวDogstar ไม่ใช่วงร็อกระดับแถวหน้า แต่เป็นที่รู้จักเพราะเป็นโปรเจ็คของ เคียนู รีฟส์ ที่รับหน้าที่เป็นมือเบสของวงซึ่งแม้จะโด่งดังเป็นนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ แต่ในฐานะมือเบสของ Dogstar เคียนู รีฟส์ ก็ไม่ได้พยายามจะทำตัวเด่น และมักจะเล่นดนตรีอย่างจริงจังอยู่บนด้านขางของเวที แต่ก็ช่วยไม่ได้ที่เขากลายเป็นจุดเด่น และเป็นที่สนใจอยู่เสมอ"เราเริ่มต้นเล่นดนตรีกันในโรงรถ แล้วสุดท้ายก็เริ่มเขียนเพลง จนมารู้สึกว่า "ออกไปเล่นสดกันเถอะ!" แล้วก็แบบ "ไปทัวร์กันเถอะ!"" เคียนู เล่าถึงวง Dogstar ที่เขาไม่ได้วางแผนอะไรมากมาย แค่อยากจะเล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ เท่านั้นโดยวงมีอัลบั้มแรกชื่อ "Our Little Visionary" ในปี 1996 และอัลบั้มที่ 2 Happy Ending ในปี 2000 ก่อนจะพักงานกันยาว จนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Dogstar ได้เปิดการแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่เทศกาลดนตรี BottleRock Napa Valley หลังจากได้รับคำเชิญจากผู้จัดงานเทศกาล การแสดงประกอบด้วยเพลงจากสองอัลบั้มแรกของวง ควบคู่ไปกับเพลงใหม่จากอัลบั้มที่ 3