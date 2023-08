สนุกสุดวาร์ป ใจกลางสยาม งานเดียวที่รวมความมันส์ แบบดีต่อใจ ทั้งเที่ยว เล่น ช้อป ชิม ชิล โดนใจวัยรุ่น

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ งาน “วาร์ปFEST มันส์ ดี ต่อใจ” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักทรัพย์สินจุฬาฯ และลิโด้ เนรมิตพื้นที่ลิโด้ Connect จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยว ให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น“วาร์ป Fest มันส์ ดี ต่อใจ” กิจกรรมที่ตอบรับนโยบายในการเดินหน้าฟื้นฟู ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวชู Soft Power ส่งมอบคุณค่า และความหมายของการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นเจนใหม่ให้อยากออกเดินทางเพื่อไป เปิดประสบการณ์แบบอะเมซิ่ง โดยงานนี้จัดขึ้น ลิโด้ Connect ระหว่างวันที่ 28 – 30 ก.ค. ที่ผ่านมา สร้างความ สนุกสนาน และประทับใจให้กับผู้มาร่วมงาน มีกระแสตอบรับที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ภายในงานมีโซนกิจกรรมมากมาย ที่ให้ผู้ร่วมงานได้เข้าไปร่วมสนุก สัมผัสถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย อาทิ โซนถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์สถานที่เที่ยว โซนผลไม้ ขนมของดี ของกินเล่น 4 ภาค พร้อมกิจกรรม Craft Workshopคลาสสอนงานศิลปะแบบไทยๆ อาทิเช่น เพ้นท์ว่าวไทย, เพ้นท์ถุงผ้า, เพ้นท์แก้ว, ยาดมสมุนไพร, ร้อยสร้อยลูกปัดไม้และสีสันไฮไลท์สุดมันส์กับมินิคอนเสิร์ตจากวงศิลปินรุ่นใหม่ ที่ขนเพลงฮิตล้านวิวมาโชว์ร้องกันแบบสดๆ เต็มอิ่มทั้ง 3 วัน ได้แก่ Purpeech, QLER, Serious Bacon, Minekuk, Aimzillow, Goodmood x Berlina และวงนักเรียนเยาวชน ได้แก่ Kiss cy kiss, The Blossom, Perfume, Paramount Band, Best Friend, Again, Rainy Room พร้อมนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ที่มามอบโมเมนต์สุดฟิน สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มารอชม พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลที่ระลึกอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลสุดพิเศษ ที่พัก Ramada by Wyndham Phuket Southsea จ.ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และลุ้นได้สิทธิ์ที่นั่ง VIP Seat สำหรับผู้ที่มาร่วมสนุกภายในงานครบทุกกิจกรรมถือว่ากิจกรรมในงานครั้งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และทำให้ เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่จังหวัด ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อย่างแท้จริงสามารถติดตาม รายละเอียดกิจกรรมที่ Facebook: Lido Connect และ Tiktok: วาร์ป Fest #วาร์ปfest #มันส์ดีต่อใจ