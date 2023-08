ห้ามพลาด! เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ปี 2566 พบกับเหล่าศิลปินมากมายร่วมสร้างสีสัน

กลับมาอีกครั้ง สำหรับการจัดงานระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชวนแกะกล่องความมหัศจรรย์ของเมืองไทย ภายใต้คอนเซปต์ “นวัฒนธรรม” หรือ Inno-Cultural for Sustainable Tourism นำเสนอการท่องเที่ยวไทย 5 ภูมิภาค ในรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดอันซีน ไร้ขีดจำกัด เหนือความคาดหมาย และน่าประทับใจ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทันที พร้อมรับความสุขมากกว่าที่เคยภายในงานจะประกอบด้วย 9 โซนหลัก ซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง 5 ภูมิภาค พร้อมด้วยหลากหลาย Landmark จากแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters และกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมไทยด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย รวมถึงส่งเสริมแนวคิด Sustainable Tourism เริ่มด้วยด้านหน้าของพื้นที่จัดงาน ตกแต่งบันไดบริเวณห้องโถงในแนวคิด Best Selfie in Thailand โดยนำเอกลักษณ์ลวดลายของงานฝีมือหรือลวดลายของธรรมชาติมาตกแต่งที่ขั้นบันได เพิ่มเติมด้วยแสงไฟ และดอกไม้ประดิษฐ์จากการสาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเช็คอินโซนที่ 1 : AMAZING THAILANDพบกับความเป็น Amazing Thailand ในรูปแบบใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำเสนอภายใต้แนวคิด Inno-Cultural for Sustainable Tourismนอกจากนี้ ยังมีโซน TAT Souvenir of Thailand จัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand พร้อมจุดถ่ายภาพจากเศษผ้าเหลือใช้สุดชิค สะท้อนแนวคิดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และโซน อสท. จำหน่ายและสมัครสมาชิกนิตยสาร อสท. , TAT NFT, เคาน์เตอร์บริการข่าวสารท่องเที่ยว TAT Contact Center 1672 Travel Buddyโซนที่ 2 : ภาคตะวันออกภาคตะวันออก "สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก" นำเสนอภายใต้แนวคิด “Love Ea(s)t All Around”สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบ ‘รักษ์ตะวันออก’ มุ่งเพิ่มคุณค่าเส้นทางท่องเที่ยวผ่าน 4 Story ได้แก่ ยืนหนึ่งเรื่องกิน สุดฟินเรื่องสบาย จิตผ่อนคลายสายมู เรียนรู้เรื่องรักษ์ พร้อมนำ Soft Power ด้านอาหาร (FOOD) มาเป็นจุดเด่น ผนวกกับกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ กิจกรรม Eco printing สร้างสรรค์งานศิลปะจากธรรมชาติ โดยชุมชนพนัสนิคม จ. ชลบุรี เป็นงาน กิจกรรมสาธิตการทำมัดย้อมสีจากเปลือกมังคุด จาก วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก จ.ระยอง กิจกรรมสาธิต โมบายจากขยะ DIY ฝาขวดพลาสติกนำมาร้อยเรียงเป็นชิ้นงานโมบาย จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราดโซนที่ 3 : ภาคกลางภาคกลาง “Trendy C2 ภาคกลาง” นำเสนอภายใต้แนวคิด “ความสุขง่ายๆ หาได้ที่ภาคกลาง” ส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวคุณค่าดี ๆภายใต้ Concept 4 HD (4 Happy – Definition) Happy Power of Faith – สบายใจดี, Happy Workplace – งานดีเที่ยวดี , Happy Story – เรื่องราวดี ๆ , Happy Healthy life and sharing – สุขภาพดี พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆนอกจากนี้ ยังมี การแสดงเชิงวัฒนธรรม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00.น. - 19.30 น. ได้แก่ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 พบกับการแสดงร่วมสมัย ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ / วันที่ 3 สิงหาคม 2566 พบกับการแสดงร่วมสมัย ชุด บันเทิงเริงรํา ลํานํากลองยาว เพลงยั่วหัวโต / วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พบกับการแสดงร่วมสมัย ชุด เล่นล้อล่อฉาบ / วันที่ 5 สิงหาคม 2566 พบกับการแสดงร่วมสมัย ชุด รับขวัญข้าว / วันที่ 6 สิงหาคม 2566 พบกับการแสดงร่วมสมัย ชุด เจ้าพระยานที และ การแสดง Mini Concert จากศิลปิน ทุกวันเวลา 17.00-18.00 น. ได้แก่ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 พบกับ ซัน ยุ้งข้าวเรคคอร์ด / วันที่ 3 สิงหาคม 2566 พบกับวง PAUSE / วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พบกับฟอร์ม ยุ้งข้าวเรคคอร์ด / วันที่ 5 สิงหาคม 2566 พบกับบอนซ์ ณดล และ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 พบกับ เบลล์ วริศราโซนที่ 4: ภาคเหนือภาคเหนือ "เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ" (North Nostalgia) เสนอแนวคิดหลัก Touch Feel and Memorable ปักหมุดมุมใหม่ เปิดประสบการณ์แห่งเมืองเหนือ ชวนมาสัมผัสประสบการณ์อันมีเสน่ห์ มนต์ขลัง วิจิตรงดงาม ผ่านเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia) ที่ผสมผสานความร่วมสมัย Northern Thailand Soft Power อันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ (Food, Fashion, Fight, Festival, Film) ตาม 3 ทิศทางภูมิภาค ได้แก่ Amazing Northern Lifestyle นำเสนอเสน่ห์แห่งการใช้ชีวิตและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความทันสมัยของภาคเหนือ , Amazing Northern Faithival นำเสนอมนต์ขลังแห่งความเชื่อและแรงศรัทธา สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว และ Amazing Northern Mueang Rong นำเสนอความงดงามแห่งธรรมชาติเมืองรองจังหวัดภาคเหนือนอกจากนี้ ยังมีการแสดงเชิงวัฒนธรรมของภาคเหนือ วันละ 3 รอบการแสดง เช่น ระบำสุโขทัย วิจิตรการล้านนา การละเล่นพื้นบ้าน-เดินกะลามะพร้าว-จิกระด้าง-ตากระโดด-ชิกโก๋งเก๋ง-ม้าจกคอก ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนโคม ฟ้อนผางประทีป อรุณเบิกผ้าล้านนา นพบุรีศรีนครพิงค์ วิถีชาวดอย เป็นต้น และการแสดงของศิลปิน เช่น ออร์แกน ป้าดา Gloden Song วง HERS และ Ice Tamonwanโซนที่ 5 : ภาคใต้หรอยแรงแหล่งใต้ นำเสนอภายใต้แนวคิด “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” ผ่านธีม "14 x 24 x 365 หรอยแรง" (หรอยแรง หมายถึง “เที่ยวสนุกสุดๆที่ปักษ์ใต้”) ประกอบด้วย 14 หมายถึง “เที่ยวใต้ 14 จังหวัด 14 สาย (เสิร์ฟเมนูประสบการณ์) 14 สไตล์ (มีจุดขายต่างกัน)” ได้แก่ เที่ยวใต้สายทะเล เที่ยวใต้สายกิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี (Festival) เที่ยวใต้สายกิน เที่ยวใต้สายชุมชน เที่ยวใต้สายเช็คอิน เที่ยวใต้สายช้อป เที่ยวใต้สายมู เที่ยวใต้สายยั่งยืน เที่ยวใต้สายบันเทิง เที่ยวใต้สายธรรมชาติ เที่ยวใต้สายทำงาน เที่ยวได้งานเที่ยวได้เงิน เที่ยวไปทำงานไป (Workation) เที่ยวใต้สายโปรฯ เที่ยวใต้สายไฮโซ เที่ยวใต้สายใหม่ (Unseen จุดขาย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 24 หมายถึง “เที่ยวใต้ความสุขที่คุณสัมผัสได้ 24 ชั่วโมง” 365 หมายถึง “เที่ยวใต้หรอยได้ทุกเดือนตลอดปี/365 วัน”โซนที่ 6 : ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” นำเสนอภายใต้แนวคิด “อีสาน...ไปไสกะแซ่บ” ... มากกว่าความแซ่บคือ ประสบการณ์ โดยนำเสนอ ประสบการณ์ความ “แซ่บ” ของอีสานผ่านวัฒนธรรมและนวัตกรรมอาหารอีสาน พร้อมทั้งการแสดง อาทิขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟเปิดหมู่บ้านอีสาน การแสดงผีตาโขน การแสดงหมอลำหุ่นกระติ๊ป การแสดงหุ่นเต้น และดนตรีโฟล์คอีสาน รวมถึงกิจกรรม "เฮ็ดจังได๋น้อ?" เป็นกิจกรรม Workshop/DIY ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสร้างประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรมของชาวอีสาน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตำส้มตำ ทำสปาเก็ตตี้ปลาส้ม การเพ้นท์หน้ากากผีตาโขนโซนที่ 7 : พันธมิตรท่องเที่ยวไทยโซนนี้จะรวบรวมหน่วยงานพันธมิตรด้านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอความน่าสนใจของการท่องเที่ยวในมุมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด TAT and the Gangs พันธมิตรท่องเที่ยวไทยโซนที่ 8 : เวทีกลางจัดเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานชวนออกท่องเที่ยวแบบ Unstoppable ตลอด 5 วันการแสดงเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ภูมิภาค เช่น การแสดงนาฎมวยไทย และ คีตะมวยไทย , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง , รำวงเพชรบุรี , ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ , โขนและโนรา , โนราใต้ x นาฏลายเจิงเหนือ จากคณะเทพศรัทธา , การแสดงล้านนาจากคณะสกุลจันทร์ , วงดนตรีประยุกต์นิศาเทวา , ฟีโน่ เดอะ ระนาด มือระนาดรางแก้วไฟวิบวับ การแสดงจากศิลปินที่นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว เช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ , เป๊ก ผลิตโชค , Paper Planes , เนเน่ พรนับพัน , เจ เจตริน , PARADOX , PALMY , New Country , Sarah Salola , Monica , FLI:P , 4MIX , Yes Indeed , เพียว เดอะวอยซ์ , อ้อม รัตนัง , หนุ่ย นันทกานต์ , เป๊กกี้ ศรีธัญญา , รัสมี อีสาน โซล , ลิเกฮีโร่ คณะสองเทพบุตรสุดที่รัก , การแสดงหมอลำใจเกินร้อย (แอน อรดี x บอย ศิริชัย) , เอกชัย ศรีวิชัยโซนที่ 9 : TAT Net Zeroนำเสนอความพร้อมของสินค้า บริการ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวในรูปแบบ Tourist Journey ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ตามแนวคิด TAT Net Zero ภายใต้ยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGsผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566” วันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าร่วมงานฟรี