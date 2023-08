"กัล กาด็อท"​ คอนเฟิร์มเองเตรียมทำ Wonder Woman 3 ร่วมกับ "เจมส์ กันน์"

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ ComicBook.com เพื่อโปรโมตภาพยนตร์ Netflix เรื่อง Heart of Stone กัล กาด็อท เปิดเผยว่า "Wonder Woman 3" กำลังเดินเครื่องภายใต้การดูแลของ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟรานกาด็อท กล่าวว่าเธอจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกับ กันน์ และ ซาฟราน “จากสิ่งที่ฉันได้ยินจากเจมส์และจากปีเตอร์ว่าเราจะพัฒนา 'Wonder Woman 3' ด้วยกัน” เธอกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ นักแแสดงวัย 38 ปียังถูกถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ซูเปอร์แมนเรื่องใหม่ ซึ่งจะกำกับโดย กันน์ เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าใครได้รับบทบาทใน "Superman: Legacy" แต่รู้ว่ามีการคัดเลือกนักแสดงกันไปบทสัมภาษณ์ดังกล่าวทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประท้วงหยุดงานของ SAG-AFTRA ทำให้ กัล กาด็อท จึงยังไม่ทราบในตอนนั้นว่า เดวิด คอเรนสเว็ต คือคนที่จะมาแสดงเป็น ซูเปอร์แมน คนใหม่เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ได้รับมอบหมายให้มาดูแลจักรวาลภาพยนตร์ DC ฉบับยกเครื่องใหม่ โดย กันน์​ จะเป็นคนวางโครงเรื่องเอง และเรื่องราวช่วงแรกจะใช้ชื่อว่า Chapter One: Gods and Monsters ซึ่งจะมีทั้งซีรีส์ และภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึงซีรีส์ชุด Paradise Lost ที่จะเล่าเรื่องราวของชาวแอมะซอนอยู่ในนั้นด้วย