แก้พัซเซิลกู้โลก! "DC Heroes & Villains" เปิดให้เล่นแล้ววันนี้

ในเกม "DC Heroes & Villains" ผู้เล่นจะต้องปกป้องโลกจาก ‘แก่นแท้ของความชั่วร้าย (Quintessence of Evil)’ ผ่านการไขปริศนาพัซเซิล โดยผู้เล่นจะต้องจัดทีมเหล่าฮีโร่และวายร้ายยอดนิยมที่มีให้เลือกถึง 60 ตัวละคร เช่น แบทแมน (Batman), วันเดอร์ วูแมน (Wonder Woman), เดอะ โจ๊กเกอร์ (The Joker), ฮาร์ลีย์ ควินน์ (Harley Quinn) ฯลฯ ท้าทายไปกับ 152 ภารกิจในรูปแบบพัซเซิลเรียงเพชรที่จะพาผู้เล่นไปสำรวจสถานที่อันมีชื่อเสียงของจักรวาล DC“Jam City รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Warner Bros. และ DC Comics ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงยอดนิยมมากที่สุดในโลก”กล่าว “ด้วยการเปิดให้บริการเกม DC Heroes & Villains ในครั้งนี้ เราจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมมือถืออันสมจริงไม่ซ้ำใครให้แก่แฟน ๆ DC รวมทั้งจะปล่อยเกมต่าง ๆ ที่ผู้เล่นหลายคนชื่นชอบต่อไป”"DC Heroes & Villains" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://dcheroesandvillains.com/ และแฟนเพจ DC Heroes & Villains