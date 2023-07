หลังจากเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่ม ชาวสเปน "Chabei Der" หรือ "ชาบิ" เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดนางงามสาว "เมญ่า นนธวรรณ" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สามีลงไอจีก่อนโชว์ทะเบียนสมรส สมุดครอบครัว (Libro de Familia) พร้อมแคปชั่นว่า "official married couple @chabider Life with you is full of happiness"ซึ่งงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสาว "เมญ่า" กันเป็นจำนวนมาก