ช้าซึ้งกระชากใจ You Melt My Heart เพลงแรงจาก "ปลา บลา บลา บลา"  บอกดังๆ ว่าไม่ธรรมดา! รุ่นใหญ่ใจเกินร้อย!

นักร้องสาวเซ็กซี่มีสไตล์ไม่มีลิมิต เต็มที่กับทุกๆ เรื่องที่ทำ เพราะเธอทำด้วยหัวใจ ไม่ได้หายไปไหน เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาได้ราว 1 เดือน เป็นแนวสากลเพราะพริ้ง ซึ้งช้ากระซวกใจแตกๆ ได้ใจอย่างแรงแล้ว กับเพลง You Melt My Heart เป็นเพลงสากลจึ้งๆ หลังจากปล่อยเพลงไทย มาให้ฟังกันหลายเพลงแล้ว รีบไปคลิกๆ ฟังกันได้แล้วทาง YouTube - Plah Blah Blah - You Melt My Heartนักร้องสาวเซ็กซี่ ปลา เพียงฤทัย เปิดใจตรงๆ ไว้ว่า “งานเพลงอย่างที่เคยบอกๆ ไปหลายครั้งแล้วค่ะ เป็นงานที่รักมากๆ ชอบร้องเพลงให้คนฟังมีความสุขสนุกไปด้วยกัน You Melt My Heart เพลงนี้ปลาตั้งใจทำมากๆ ลงทุนเป็นล้าน บินไปถ่ายทำที่ต่างประเทศ ที่กรีซ จ้างนายแบบฝรั่งหล่อมาร่วมเล่น จ้างทีมทำงานเพลงเจ๋งๆ เพื่อให้งานออกมาดีจริงๆ ส่วนทีมคอสตูม ทีมแฟชั่นไม่ต้องจ้างค่ะ เพราะปลาทำเองหมดส่วนงานหนัง หลายคนน่าจะได้เคยดูๆ กันแล้ว ปลาเคยทำหนังเรื่อง The Attic ห้องใต้หลังคา ปลาเป็นโปรดิวเซอร์ หนังทุนไม่เยอะแต่คนก็พูดถึงเป็นกระแสเยอะอยู่ในช่วงนั้น เป็นอีกความภาคภูมิใจของเรา เพราะหนังแรงจริง ได้ไปร่วมโปรโมตที่เทศกาลหนังระดับโลกที่คานส์ ฝรั่งเศส ตอนนี้ปลากำลังหานายทุนร่วมทำอยู่ หาบทเจ๋งๆ ว้าวๆ เพราะปลาจะกลับมาทำหนังอีกทั้งที ต้องทำให้ดีไปเลย และไม่ได้มองแค่ตลาดไทยอยู่แล้ว ต้องไปไกลระดับโลกเหมือนที่เคยทำได้มาแล้วช่วงนี้หลักๆ ปลาจะอยู่ที่เกาะสมุย เพราะบ้านปลาอยู่ที่นั้น ส่วนที่กรุงเทพบ้านปลาก็มีค่ะ ไปๆ มาๆ สองที่ ถ้ามีงานที่กรุงเทพ ก็จะพุ่งเข้ามาอยู่ ที่สมุยปลาทำธุรกิจหลายอย่าง เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ หลายคนแซวๆ ว่าปลารวยร้อยล้าน พันล้าน เพราะธุรกิจนี้เราทำมานานหลายปีแล้วค่ะ ต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้รวยเว่อร์ๆ ขนาดนั้น เราทำมานาน เพราะมีคอนเนกชั่นที่ดีคอยสนับสนุนอยู่ คนเลยไว้ใจเชื่อใจเราค่ะ"ต้องรีบโหลดฟังด่วน! ฟังหลายเพลงเด็ดเด่นจาก ปลา บลา บลา เช่น Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt My Heart ฟังวนไปได้แล้ว ทุกช่องทางทั้ง JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ติดตามด่วนได้ทางYoutube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah KomaratatIG : plahblahblahofficialTikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย https://www.plahblahblah.com