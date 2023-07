ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฟอลคอนฯ มุ่งมั่นนำนโยบาย ESG มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ด้วยการดำเนินนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม สร้างจุดยืนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ฟอลคอนฯให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากนโยบาย ESG ของบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limitedตลอดครึ่งปีแรกของปี 2566 ฟอลคอนประกันภัยมีกิจกรรมที่สนับสนุนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงเลือกใช้วัสดุจากการรีไซเคิล ล่าสุดได้มีการมอบโต๊ะสำนักงานสภาพดี อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ. / APCD) เพื่อลดการผลิตใหม่นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนการลดใช้ทรัพยากรกระดาษภายในองค์กร (Paperless) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันโครงการเลือกรับกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy แทนกรมธรรม์กระดาษแบบเดิมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดใช้ทรัพยากร อีกทั้งลูกค้าที่เลือกรับ e-Policy ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคทุนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับด้านสังคม ฟอลคอนฯ ให้การสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงการศึกษา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนหมวกกันน็อคให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”นอกจากนั้น ฟอลคอนฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยในการฝึกใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกระดับชั้นด้านธรรมาภิบาล ฟอลคอนฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและสุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกลไกในการควบคุมและบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยทำหน้าที่กำกับและกลั่นกรองการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและกฏเกณฑ์ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการสินไหมและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เป็นต้น"ฟอลคอนประกันภัยยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย ESG ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limited ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างและพัฒนาสังคมหรือชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจให้มีคุณภาพและได้รับโอกาสที่ดีอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น"นางโสภา กล่าวเกี่ยวกับบริษัทฟอลคอนประกันภัยบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” มีสินทรัพย์มากกว่า 92,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,182,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 20,300 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 702,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม Fairfax ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย