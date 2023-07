“ฮันโซฮี” ทำไอจีแทบแตก ใส่แค่บราโชว์อึ๋ม อวดหน้าท้องปัง

ฉบับฉลองครบรอบ 27 ปีของนิตยสาร ได้สาวฮอตแห่งปีอย่าง ฮันโซฮี นักแสดงสาวตัวตึงแห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้มาขึ้นปกความนิยมของ ฮันโซฮี นับได้ว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ที่รับบทเมียน้อยสุดแซ่บใน The World of the Married ที่ดังเป็นพลุแตก ก่อนจะมาเจอความติสท์แตกในอินสตาแกรมที่นอกจากจะสวยแล้วยังตลกอีกด้วย จนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากมายแต่จากข่าวคราวล่าสุดที่มารับบทนางเอกมิวสิควิดีโอให้กับ จงกุก ก็ทำให้ความนิยมของเธอเพิ่มมากขึ้นโดยยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 13.6 ล้าน ขึ้นเป็น 14.1 ล้าน อย่างรวดเร็วทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายแบบให้นิตยสาร สวมบราอวดอึ๋มและหน้าท้องปัง โชว์เครื่องประดับคอลเลคชัน Carte Blanche จากแบรนด์หรู Bucheron ซึ่งเธอเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็น Global Brand Ambassador เมื่อไม่นานนี้งานนี้ทำเอาแฟนคลับสาวๆของ ฮันโซฮี ที่ได้เห็นภาพเซ็ตนี้ถึงขั้นประกาศตัวขอเป็นเลสเบียน อยากเป็นแฟนของพี่สาวคนสวยกันเพียบ