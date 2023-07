ทำความรู้จัก MELODIUS DEITE วงไทยในเทศกาลดนตรีร็อกระดับโลก Masters of Rock 2023

เริ่มแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีร็อกระดับโลก Masters of Rock 2023 ที่มีขึ้นในช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็กต้องบอกว่าถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะในขณะที่ปีนี้ยังคงมีวงร็อกดังระดับโลกในหลายประเทศมาร่วมแสดง อาทิ EUROPE, AIRBOURNE, AMON AMARTH, PEFR JAM ฯลฯ นั้น ในปีนี้ยังมีวงดนตรีจากประเทศไทยที่มีชื่อว่า MELODIUS DEITE เข้าร่วมแสดง แถมยังแสดงในเวทีหลัก Ronnie James Dio อีกด้วยMelodius (ภาษากรีกแปลว่าเมโลดี้ที่ไพเราะ) Deite (ภาษาฝรั่งเศส แปลว่าเทพเจ้า) เป็นวงดนตรีแนวเมโลดิด พาวเวอร์ เมทัล สมาชิก(เดิม)ประกอบไปด้วย บิ๊ก(กี้) ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ กีต้าร์, บุ๊ก(กี้) วิวรรธน์ พันธุ์รัตน์-กลอง, เอก ณัฐวุฒิ เกียรติพาณิชย์-ร้องนำ, โอ๊ด(ดี้) ปิยพันธ์ เกียรติพาณิชย์-กีต้าร์, โอม สุทธิพงษ์ เดชก้อง-เบสที่ผ่านมาทางวงมีผลงานอัลบั้มออกมาแล้ว 2 ชุด คือ Dream On และ EPISODE II: VOYAGE THROUGH THE WORLD OF FANTASY แต่ด้วยแนวเพลงทำให้ที่ผ่านมาคนฟังเพลงของพวกเขาส่วนใหญ่จึงเป็นชาว ญี่ปุ่น และยุโรป เป็นหลัก (อ่านข่าวประกอบ : กะง้องก๊องแก๊งหลบไป เทพมาแล้ว : "เมโลดิอุส" วงนี้บอกตรง โคตรอยากให้ฟัง สำหรับเทศกาล Masters of Rock เป็นเทศกาลดนตรีร็อกที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2010 โดยเวทีหลักชื่อ Ronnie James Dio นั้นเป็นการตั้งขึ้นเพื่อไว้อาลัยกับ Ronald James Padavona นักร้องแนวร็อกชื่อดังที่เคยเป็นสมาชิกทั้งวง Elf, Rainbow, Black Sabbath ฯ ซึ่งเสียชีวิตในปีดังกล่าวทั้งนี้ในระยะแรกๆ ทางเทศกาลจะเน้นวงดนตรีที่เป็นสายสปีดและเฮฟวีเมทัลก่อนที่จะมีการเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับสไตล์ร็อกและเมทัลอื่นๆ เช่น โปรเกรสซีฟร็อก, ฮาร์ดคอร์, เดธเมทัล ฯหนึ่งในผลงานของวง MELODIUS DEITE