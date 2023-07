“แจม-ฟิล์ม” เตรียมปลุกกระแสความฟิน! กระตุ้นต่อมจิ้นในซีรีส์ “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด”

ช่องวัน31 เตรียมพาแฟนๆ มาร่วมเปิดแฟ้มคดีใหญ่แห่งปี กับเรื่องราวระหว่างครูใจสลายผู้สูญเสียหลานสาว และทนายใจหินผู้ผดุงความ(อ)ยุติธรรม ใน “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” กับช่วงเวลาใหม่ทุกค่ำคืนเสาร์ “Saturday Night ฟินเวอร์” ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความสนุก หลากรสหลายอารมณ์ ที่รับรองว่าทุกค่ำคืนเสาร์ของทุกคนจะไม่เหงาอีกต่อไป ซึ่งจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.นี้ เวลา 20.15 น.เพราะทันที่หลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาเรียกน้ำจิ้ม ก็ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นจนข้างห้องสะดุ้ง เมื่อเห็น 2 พระนาย แจม-รชตะ หัมพานนท์ และ ฟิล์ม- ธนภัทร กาวิละ ออกมาขับเคี่ยวอารมณ์ เชือดเฉือนบทบาทผ่านเกมกฎหมาย งานนี้ทำเอาต่อมความอยากดูพุ่งสูงปรี๊ด ด้วยพล็อตเรื่องซีรีส์วายแนวใหม่ มุมกล้องที่สวยงาม แถมเคมีเคใจของ แจม-ฟิล์ม ยังดี๊ดี จนตกแฟนๆ เขินจนเสียจริต อยากวาร์ปไปวันที่ซีรีส์ออกอากาศให้รู้แล้วรู้รอด แถมยังเสริมทัพด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง อาทิ ดวงดาว จารุจินดา, น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ซี-ปรัตถกร คัยนันทน์, เพิร์ล-ศัจกร ฉลาด ฯลฯ ที่จะมาร่วมตีแผ่ความจริงในสังคมให้กับผู้ชมได้รับรู้ ใน “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 น. เริ่มเสาร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทางช่องวัน31*** สามารถรับชมละคร “Law of Attraction กฏแห่งรักดึงดูด” ย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชั่น, เว็บ และกล่อง TrueID TV Box ***