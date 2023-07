CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดีบวงสรวง CLUB FRIDAY THE SERIES "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม"

นับเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนโลกไม่ได้..แต่เปลี่ยนวิธีคิดได้” สำหรับบริษัท CHANGE2561 จำกัด ล่าสุดได้ฤกษ์งามยามดีบวงสรวง นำโดย คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 พร้อมเหล่าทัพนักแสดงคุณภาพ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลให้กับ CLUB FRIDAY THE SERIES "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม" ซีรีส์ที่ครองใจคนทั้งประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของความรัก สุดดราม่า เรียกน้ำตา แฝงแง่คิดในเรื่องของศีลธรรม และกฎแห่งกรรม ควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อสะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์ ทำให้ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี รวมกว่า 100 เรื่อง การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย ซึ่งในปีนี้เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 15 ณ บริเวณลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลสโดย CLUB FRIDAY THE SERIES "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม" ได้นำเสนอเรื่องราว ความทรงจำจากชีวิตจริงของความรักมี Moment ที่เคยประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุม ของความสุข ความเศร้า สมหวัง หรือผิดหวัง เป็นครั้งหนึ่งในความทรงจำที่ยังคงเก็บไว้ และไม่มีวันลืม "Club Friday The Series" "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม" จึงรวบรวม 6 เรื่องราวจากชีวิตจริง ของความทรงจำที่ประทับใจอย่างไม่มีวันจางหาย ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่สุด เศร้าที่สุด เจ็บปวดที่สุด แม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้น จะผ่านพ้นมานานแค่ไหน แต่เมื่อไรที่หวนคิดขึ้นมา ทุกคนก็ยังสามารถที่จะยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ น้ำตาไหล ให้กับความสวยงามของความทรงจำเหล่านั้น กับวันเวลาที่ผ่านไปและไม่มีวันย้อนกลับมา ซึ่งทุกเรื่องราวถูกนำมาถ่ายทอดผ่านนักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของประเทศไทย•(เรื่อง รักสุดหัวใจ) อภิญญา สกุลเจริญสุข , ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์ , มณฑป เหมตาล , ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง , ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร , พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง•(เรื่อง รักเธอไม่มีวันตาย) ออม สุชาร์ , เจษ เจษฎ์พิพัฒ , เฌอปราง อารีย์กุล , มอส ภานุวัฒน์ , จูน พรปวีณ์•(เรื่อง รักแรกครั้งสุดท้าย) เป้ย ปานวาด , หนุ่ม ศรราม , จอย ศิริลักษณ์ , เบลเล่ จิรัชญา , เอตั้น ธนกร•(เรื่อง สงครามกับความรัก) โดนัท มนัสนันท์ , บีม กวี , แก้มใส ปวริศา•(เรื่อง ตอนรักแท้เฉพาะที่) เอม ภูมิภัทร , โมสต์ วิศรุต , เบ๊บ เบญญาภา , กิ๊ฟ สิรินาถ•(เรื่อง รักนี้สีจาง) บี น้ำทิพย์ , แยม มทิรา , ใหญ่ ธีรพงศ์ , เล็ก ธีรเวชซึ่งใน CLUB FRIDAY THE SERIES "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม" จะออกอากาศตอนแรกเรื่อง รักสุดหัวใจ เรื่องราวของ เรณี (สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข ) สาวผู้เคยมีรสนิยมชอบหญิงด้วยกัน แต่เมื่อผิดหวังจากความรัก เธอได้พบความรักกับผู้ชายที่รักมาก จนยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง และหวังว่าจะมีความรัก ที่ดี แต่เมื่อไม่สมหวังก็เปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะเป็นคนมีตรรกะในการแก้ปัญหาชีวิตที่ไม่ตรงจุด และนำมาซึ่งปัญหาใหญ่กว่าเดิมเสมอ การแก้ปัญหาความรักของ เรณี ถูกจริงหรือไม่ แล้วความรักของ เรณี ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร ติดตามได้ในใน ซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริง CLUB FRIDAY THE SERIES " "Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม" ตอน รักสุดหัวใจ (Deepest Love) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม นี้ ทางช่องวัน31 และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/change2561