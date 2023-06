G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 SYMPOSIUM พบกับงานสัมมนาจากนักพูดชื่อดังระดับโลก

ร่วมกับจัดงานเพื่อจัดแสดงสินค้านวัตกรรม และเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงกว่า 107 บริษัท และสินค้าจัดแสดงมากกว่า 1,000 รายการ หวังเชื่อมต่อ สานสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทย และเกาหลีใต้ กระตุ้นศักยภาพเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00-18:00 น. ชั้น 22 Centara Grand Bangkok Convention Centreวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. พบกับสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “The vibrant city of tomorrow” (ความศิวิไลซ์ของเมืองในอนาคต บรรยายโดยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของงานสัมมนาครั้งนี้ คุณฮยอนจุน ยู จบการศึกษาจาก Harvard University, Master of Architecture with Distinction (มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น) และ MIT Master of Architecture (ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมของ MIT: Massachusetts Institute of Technology) และ Yonsei University, Seoul : Korea Bachelor of Science in Architecture (มหาวิทยาลัยยอนเซ: เกาหลี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม) มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Richard Meier & Partners Architects, New York, USA และ MIT Architecture Representation & Computation Lab MIT Visiting Scholar และผลงานที่ถูกกล่าวขานและเชิญไปบรรยายในประเทศต่างๆ คือ “Smart City” เมืองแห่งโลกอนาคตที่ทำร่วมกับ Hyundai Motor Group ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จะได้รับองค์ความรู้เรื่องการสร้างอาคาร บ้านและสิ่งปูกสร้างรวมไปถึงการสร้างเมืองแบบ Post Corona เพื่อป้องกันโควิดและระบบอัจฉริยะในการจัดการเรื่องการอยู่อาศัยต่างๆ พร้อมมีโอกาสพูดคุย พบปะกับผู้ประกอบการจากชาวไทยและชาวเกาหลี และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องการลงทุนในไทยและที่เกาหลี พร้อมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขอทุนสนับสนุนวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. พบกับสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Smart sewer system total urban in flood monitoring” (ระบบควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับเมืองใหญ่ บรรยายโดย KCIT : Korea Convergence IT) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฟังได้มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการนำมาติดตั้งและปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำในประเทศไทย ทั้งนี้ทางรัฐบาลเกาหลีได้มีการสนับสนุนการติดตั้งโครงการ Pilot ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการหารือกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบื้องต้นแล้ววันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อเรื่อง Trends Shaping the Future of eCommerce แนวโน้มในการกำหนดอนาคตของอีคอมเมิร์ซบรรยายโดยคุณเพ็ญศิริ พันเทียนวงศ์นุสรณ์ CEO ของบริษัท aCommerce เวลา 13.30 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง POSMAC-Next generation material (วัสดุอุปกรณ์ของ Pos Mac ในอนาคตรุ่นต่อไป) โดย POSCO เวลา 14.30 – 15.30 บรรยายหัวข้อเรื่อง Solutions for Solar Power Systems (โซลูชั่นสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์) โดยบริษัท I-Solar บริษัทผู้นำด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์อันดับต้นๆของเกาหลี และเวลา 15.30 – 16.30 บรรยายหัวข้อเรื่อง Q-Cell โดยบริษัท Hanwha Q Cell ผู้ผลิตแผงโซลาร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกและผลิตที่เยอรมันงาน G-Fair Korea 2nd Asean+2023 ในครั้งนี้จึงเป็นงานที่ผู้ประกอบการต้องจับตามองและเรียกได้ว่าผู้มาร่วมงานจะได้องค์ความรู้ ได้ข้อมูล ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบอัจฉริยะในหลากหลายหมวดหมู่แบบจุใจแน่นอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 ที่ http://gfairbkk.com/visitor-registration/