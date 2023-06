เปิดโฉมหน้า ผู้ชนะการแข่งขัน “มัธยมเท้าไฟ” High School Dance Competition 2023

ประกาศผลรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขัน การแข่งขันรายการประกวดเต้นฟรีสไตล์ “มัธยมเท้าไฟ” (High School Dance Competition) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท หลังจากเปิดโอกาสให้ โรงเรียนมัธยมในสังกัดกระทรวงศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษเพิ่มทักษะการเต้นความพร้อม ความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพการเต้นของเยาวชนไทยไม่ให้แพ้ชาติใดในโลกโดยมี บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก บริษัท นํ้ามันอพอลโล (ไทย) จำกัด นํ้ามันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ IDEMITSU และ DAPHNE ร่วมกับ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ เดอะพรอมานาด บริษัท MFlow Entertainment สนับสนุนการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอซ์แลนด์ (ลานน้ำพุ เดอะพรอมานาด) รามอินทรา เมื่อวันก่อนนอกจากนนี้ภายในงานนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณ เจตกมล พงศ์พัชรา ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท น้ำมัน อพอลโล ไทย จำกัด / คุณ กรกมลวรรณ สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด / คุณ คหบดี กัลย์จาฤก ผู้บริหาร ผู้จัดซีรี่ส์ M Flow Entertainment /คุณวรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล ผู้บริหาร M Flow Entertainment / ครูล็อต จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค ผู้จัดการแข่งขันมัธยมเท้าไฟ และ CEO บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ คุณ ราชศักดิ์ วงษ์เงิน ที่ปรึกษาจัดงานแข่งขันมัธยมเท้าไฟ มาร่วมเป็นประธานพร้อมชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยบรรยากาศวันงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีเหล่านักเต้นที่มีความสามารถมากมาย เข้ามาร่วมประกวดแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ทั้งประเภท 2 on 2 Breaking Battle, Into the deep / ประเภท Team Performance (อายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์) และ ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ช่วงอายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์พิเศษจากวง Leelanee จากค่าย Acttraction และ วง Hashtax จากค่าย M Flow Entertainment มาร่วมสร้างสีสันส่งความสนุกทางเสียงเพลง ซึ่งน้องๆ ที่มาร่วมการแข่งขันก็มีความโดดเด่นมาร่วมโชว์ศักยภาพด้านการเต้นกันแบบสุดปัง ทำให้คะแนนสูสีกันมากๆ จนเหล่ากรรมการถึงกับเครียดกันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็ได้ทีมผู้ชนะที่ตอบโจทย์และตรงตามกติกาที่วางไว้มากที่สุด นั่นก็คือ•ประเภท 2 on 2 Breaking Battle, Into the deep Thailand qualifier-รางวัลชนะเลิศ ทีม 11 High low-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม FMC Squad-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Freedamzโดยทีมชนะเลิศ 11 High low ประเภทประเภทประเภท 2 on 2 Breaking Battle ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ in to the deep ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 ที่ประเทศเกาหลีใต้•ประเภท Team Performance (อายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์) ได้แก่-รางวัลชนะเลิศ ทีม ทีม Awe-Girls-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Awesome Juniors-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Mix’em Up Jr.•ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ช่วงอายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์-รางวัลชนะเลิศ ทีม Bakoom-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม AJ-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ชาดำโดยทีมชนะเลิศ ประเภทประเภท Team Performance ทีม Awe-Girls และ ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ทีม Bakoom ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันรายการ High schoolers Asian Hip Hop Competition ร่วมกับ 8 ชาติ ประกอบด้วย เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น,จีน, ฟิลิปปินส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเรียกว่ากิจกรรม “มัธยมท้าไฟ” High School Dance Competition เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องเยาวชน มาร่วมเตรียมส่งกำลังใจและเชียร์น้องๆ ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและติดตามกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปได้ทาง PAGE FACEBOOK : มัธยมเท้าไฟ