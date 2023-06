“COLDPLAY” ประกาศเพิ่มรอบโชว์ราชมังรอบใหม่ เจอกัน 4 ก.พ. 67 พร้อมประกาศตนเป็นคอนเสิร์ตลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผ่านเว็บไซต์ของวง ซึ่งทัวร์ครั้งนี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 47% เมื่อเทียบกับทัวร์ในปี 2559 – 2560 Music Of The Spheres World Tour มีตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 1 ต้นเมื่อขายบัตรคอนเสิร์ตได้ 1 ใบ จากยอดขาย ณ ปัจจุบัน Coldplay มีส่วนช่วยโลกในการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 5 ล้านต้น โดย DHL เป็นพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยให้ Music Of The Spheres World Tour เป็นคอนเสิร์ตที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายในลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 50%

นอกจากจะเพิ่มรอบตามกระแสตอบรับที่กรุงเทพฯ แล้ว Coldplay เดินหน้าทำลายสถิติด้วยการเป็นวงดนตรีแรกที่จัดการแสดงถึง 6 รอบที่ Singapore’s National Stadium โดยแฟน ๆ ชาวไทยกาปฏิทินรอ Coldplay คอนเฟิร์ม มาแน่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ราชมังคลากีฬาสถานMusic Of The Spheres World Tour เริ่มต้นออกเดินทางสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ด้วยยอดขายกว่า 7 ล้านใบ ทุบสถิติเป็นศิลปินที่ยอดขายบัตรคอนเสิร์ตมากที่สุดในโลกพร้อมการันตีความฟินจากแฟน ๆ ด้วยรางวัล Favorite Touring Artist จาก AMAs (2565) และ Tour of The Year จาก iHeartRadio Awards (2566) โดยทัวร์ครั้งนี้ทางวงมีเป้าหมายในการจัดคอนเสิร์ตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Coldplay ได้อัปเดตปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เตรียมพบกับ Coldplay Music Of The Spheres World Tour Bangkok ได้ในวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จาหน่ายบัตรรอบการแสดงใหม่ ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 10.00 น. เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายบัตรได้ที่ coldplay.com/tour แฟน ๆ สามารถติดตามตารางทัวร์ Music Of The Spheres World Tour ในปี 2567 ได้ตามด้านล่างนี้มกราคม19: มนิลา - Philippine Arena23: สิงคโปร์ - Singapore National Stadium24: สิงคโปร์ - Singapore National Stadium26: สิงคโปร์ - Singapore National Stadium27: สิงคโปร์ - Singapore National Stadium30: สิงคโปร์ - Singapore National Stadium31: สิงคโปร์ - Singapore National Stadiumกุมภาพันธ์03: กรุงเทพมหานคร – ราชมังคลากีฬาสถาน04: กรุงเทพมหานคร – ราชมังคลากีฬาสถาน *ใหม่*นอกจากจะรักสิ่งแวดล้อมแล้ว Coldplay ยังรักแฟน ๆ ด้วยการจ าหน่าย Infinity Tickets บัตรคอนเสิร์ตราคาพิเศษเพื่อให้แฟน ๆ บางส่วนได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ต Music Of The Spheres World Tour ในราคาที่จับต้องได้ โดย Infinity Tickets จะเปิดจำหน่ายจำนวนจำกัด ในทุกรอบการแสดง จำกัด 2 ใบต่อผู้ซื้อโดยเป็นที่นั่งติดกัน และต้องซื้อบัตรเป็นคู่เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้