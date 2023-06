ครบเครื่องสามีแห่งชาติ “กรณ์ ณรงค์เดช” หล่อ รวย เก่ง แสนดี รักครอบครัว ภรรยานางฟ้าคนสวย “ศรีริต้า” ฟินขั้นสุด

หมั่นเติมความหวานตลอด ล่าสุดยกครอบครัว “ณรงค์เดช” พ่อ - แม่ - ลูก ไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น เผยภาพสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @kornnarongdej และ @sriritajensen ให้ได้ยิ้มตามไปกับความน่ารักของครอบครัวนี้ แต่พอพูดถึงงาน ก็เริ่ดไม่แพ้กัน สำหรับไฮโซหล่อเนี้ยบ กรณ์ ณรงค์เดช CEO แห่ง RML หรือ ไรมอน แลนด์ หยิบจับแต่ละโปรเจกต์เป็นต้องปัง! เพราะปีที่แล้วก็จัดงานทอล์กออฟเดอะทาวน์ ด้วยเซอร์ไพร์สชุดใหญ่ไฟกระพริบ มัดรวม 4 สุดยอดนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย แอน ทองประสม, แอฟ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขะ และ ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช มาร่วมฉลองเปิดตัวคอนโดมิเนียมอัลตร้าลักชัวรี่ใหม่ “ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์” (The Estelle Phrom Phong)พอมาปีนี้ ก็ขอจัดงาน Media Sneak Preview ‘OCC (One City Centre)’ ออฟฟิศที่สูงสุดในประเทศไทย ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ ‘REIMAGINE YOUR WORLD’ ปักหมุดเป็น Happy Workplace และ Lifestyle Destination ศูนย์กลางแห่งใหม่ของโลก แว่วมาว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก และบริษัทชื่อดังในไทยแย่งกันจับจองพื้นที่เช่าเรียบร้อยแล้ว เพราะอยากมาอยู่ออฟฟิศระดับลักชัวรี่ เกรด A+ ปังมากแม่เอ้ย ถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ที่น่าจับตามองมากๆ สำหรับ กรณ์ ณรงค์เดช งานนี้เห็นทีต้องอิจฉาคุณแม่ศรีริต้า เพราะสามีสุดที่เยิ๊ฟครบเครื่อง หล่อ รวย เก่ง แสนดี รักครอบครัว น่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติคนต่อไป เรียกว่า “Lucky in game and Lucky in love” คนเป็นภรรยาก็แฮปปี้ยิ้มตามกับความสำเร็จของสามี อ่านจบ! ทางนี้ก็แอบตาร้อนผ่าว ๆ#RitaKornGavin