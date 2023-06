"แพทริเซีย" คลอดลูกสาวคนแรก ตั้งชื่อสุดเก๋ "น้องเอลิเซีย"

หลังจากที่ตั้งตารอเจอหน้าลูกสาวตัวน้อย ล่าสุดคุณแม่ป้ายแดง "แพทริเซีย กู๊ด" ได้คลอด "น้องเอลิเซีย” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงานนี้สาว "แพท" ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ-แม่-ลูก เป็นครั้งแรก พร้อมแคปชั่นว่า "Welcome to the world, Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 weeks + 2 days we are so grateful to hold you healthily in our arms.น้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนน ปะป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี๊เลย หนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัม แล้วตอนนี้หนูกินเก่ง นอนเก่งสุดๆเลยค่ะ"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก