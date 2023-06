ดารา เซเลบทั่วไทย พร้อม โพธาลัย แบงค็อก ชวนคู่รักลั่นระฆังวิวาห์ใน “PHOTHALAI WEDDING FAIR 2023 “RING THE BELLS”

โพธาลัย แบงค็อก อาณาจักรเพื่อการพักผ่อนเต็มรูปแบบ หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ จัดงาน “PHOTHALAI WEDDING FAIR 2023 “RING THE BELLS” เปิดบ้านต้อนรับคู่รักที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดโรแมนติกแบบจัดเต็ม โดยจำลองบรรยากาศงานแต่งงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ring the Bells” ตอบโจทย์ทุกสไตล์งานแต่งงานอย่างมืออาชีพแบบครบวงจร บนพื้นที่จัดงานกว่า 8 ไร่ ที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อให้บ่าวสาวได้สัมผัสบรรยากาศชวนฝัน โดยมีอดีตนักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทย ลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย ควงคู่มากับว่าที่เจ้าสาวสุดสวย เฟี๊ยต-อภิสรารัชต์ จิรเดชพงศ์ และเซเลบริตี้ร่วมงานคับคั่ง อาทิ แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, วรท มรรคดวงแก้ว, อณิชา อรรถสกุลชัย, ภัสราภา ศิริเกียรติสูง, กมลชนก รอดเสถียร, กมลพร จอม จรดล และ มรกต แสงทวีป ที่ห้องจัดเลี้ยง บาซิลิกา (Basilica) โพธาลัย แบงค็อกคุณมณีนาฎ ทวีแสงศิริ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทายาทรุ่นที่ 2 แห่งโพธาลัย แบงค็อก กล่าวว่า “ในปีนี้เป็นปีที่พิเศษอย่างมากค่ะ เพราะเราตั้งใจเชิญชวนคู่รักทุกคู่ มาสัมผัสกับประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่โพธาลัย แบงค็อกด้วยตัวเอง ด้วยสถานที่ไฮไลต์สำคัญแต่ละจุด ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ รวมไปถึงการตกแต่งที่หรูหราและทันสมัย และในปีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณลีซอและว่าที่ภรรยา ที่เป็นลูกค้าที่กำลังจะจัดงานแต่งงานกับโพธาลัย ก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของวันที่พิเศษสุดในชีวิตของทั้งคู่ นอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างสำหรับลูกค้าที่จัดงานกับโพธาลัยฯ คือลูกค้าจะได้ใช้พื้นที่จัดงานทั้งหมดกว่า 8 ไร่ ในการออกแบบงานแต่งงานในฝันได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องแชร์พื้นที่กับใคร ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายของโพธาลัย แบงค็อก ที่จะเติมเต็มงานแต่งงานของทุกคู่รักให้เป็นความทรงจำที่ตราตรึงใจไปตลอดกาลค่ะ ทั้งนี้ทางเรายังจะคงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคู่ให้ได้มากที่สุด”ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่กว่า 8 ไร่ ให้เสมือนงานแต่งงานที่จัดขึ้นจริง เมื่อก้าวเข้ามาในงานจะรู้สึกถึงบรรยากาศอันอบอุ่นที่แฝงไปด้วยความสดใสจากการตกแต่งโดยใช้โทนสีพาสเทล ประดับประดาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดโอเวอร์ไซส์ ที่โอบล้อมบริเวณห้องจัดงานให้อิ่มเอมไปด้วยกลิ่นอายของความรักที่หอมหวาน โดยแต่ละจุดถูกนำเสนอออกมาได้โดดเด่น ภายใต้ธีมงานในปีนี้ คือ “Ring the Bells” สื่อถึงหอระฆังอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของการจัดงานที่โพธาลัย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโซนที่เป็นไฮไลท์ ที่เรียกว่า Spanish Step เหมาะสำหรับใช้ทำพิธีการต่าง ๆ หรือใช้เปิดตัวบ่าวสาว ซึ่งบันไดนี้จำลองมาจาก Spanish Step ของจริงจากประเทศอิตาลี ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรปนอกเหนือจากพื้นที่จัดงานที่เป็น Outdoor แล้ว พื้นที่จัดงานที่เป็นห้องฟังก์ชั่นต่างๆ ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องคอเทเล่ (Cortile) ห้องที่ไว้สำหรับรองรับแขกวีไอพี และเป็นห้องที่สามารถมองพื้นที่โดยรอบได้ชัดเจน เป็นจุดที่สามารถชมน้ำพุเต้นระบำได้อย่างใกล้ชิดและสวยที่สุด ห้องทราเวอน่า(Traverna) เป็นห้องสำหรับใช้ทำพิธีต่าง ๆ ในช่วงเช้า หรือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับรับประทานอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง บาซิลิกา (Basilica) หรือเรือนกลาสเฮาส์ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ กับสถาปัตยกรรมการตกแต่งแบบห้องกระจกใสสไตล์ยุโรป ให้แสงสว่างธรรมชาติ ที่สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้มากกว่า 1,000 คน พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดโรแมนติกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่บูธกิจกรรมจาก Outlet ต่างๆของโพธาลัย ทั้งกอล์ฟ ฟิตเนส และสปา ไปจนถึงบริการอาหารเครื่องดื่มตลอดงาน ร่วมด้วยพันธมิตรชั้นนำด้านการจัดงานวิวาห์แบบครบวงจร อาทิเช่น แบบครบจบในที่เดียวสัมผัสประสบการณ์การจัดงานแต่งงานในรูปแบบที่เหนือกว่า และเนรมิตได้ดั่งใจฝันได้ที่ โพธาลัย แบงค็อก เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 508 5111 Line : @Phothalai https://www.phothalaibangkok.com