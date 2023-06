แก๊งนักแสดงจากหนังสุดฮอตยุค 90 “รักออกแบบไม่ได้” หวนรวมตัวกันครบในรอบ 25 ปี

เรียกว่าเป็นภาพยนตร์สุดฮอตในยุค 90 รวมทั้งเหล่านักแสดงก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นสุดๆ สำหรับภาพยนตร์ล่าสุดเหล่านักแสดงได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกันครบทีม ทั้งและหลังผ่านไปถึง 25 ปึและยังแชะภาพร่วมเฟรมกันอย่างสนุกสนานโดยหรือพิธีกรชื่อดังจากรายการเทยเที่ยวไทย ได้สัมภาษณ์ 5 นักแสดงนำที่กลับมารวมตัวอีกครั้งในรายการ “กาลครั้งนั้น : Once Upon a Good Time” ทางยูทูบแชนแนล GoodDayPodcastพร้อมทั้งเผยความรู้ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวที่ชวนทุกคนมารวมตัวกันได้ว่า“วันนี้คือโคตรจะมีความสุข นี่คือหนังอายุ 25 ปี ที่ฉันดูใน 3 ช่วงวัย รอบแรกคือดูตอนช่วงอยู่ปี 1 ไม่เข้าใจห่าอะไรเลย 555 มาดูอีกรอบช่วงอายุ 30 ซึ่งทำให้เราให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก มาดูอีกทีตอนอายุ 40 เพื่อสัมภาษณ์ 5 ท่านนี้ ดันได้อีกอารมณ์นึงว่ะ คือเพื่อนที่เค้าจากเราไปแล้ว เราก็จะแบบว่า เออ ก็เข้าใจเค้าแล้วว่ะ แต่ใดๆ ไม่คิดเลยจะได้ทำให้ 5 ท่านนี้ได้มารวมตัวกันครบเป็นครั้งแรกใน 25 ปี แล้ว บรรยากาศที่คุยกัน คือ เธ๊ออออออ ดีดนิ้วแล้วติดเลย วันนี้นั่งฟังและนั่งหัวเราะเป็นหลัก แต่ใดๆก็คือ สนุกมาก มีความสุขมาก รูปสองเป็นของขวัญ เห็นแล้วคือแทงใจมาก #รักออกแบบไม่ได้”นอกจากนั้นในอินสตาแกรมส่วนตัวของก็ได้โพสต์ภาพพร้อมทุกคนที่หวนมาเจอกัน พร้อมเขียนข้อความว่า “ครั้งแรกในรอบ 24 ปี กับการสัมภาษณ์นักแสดง O-Negative (THE ORIGINAL) ครบกลุ่ม เพื่อน กรุ้ป โอ…อลเวง! รายการ กาลครั้งนั้น Once Upon a Good Time คลิปออนแอร์ วันอาทิตย์ 25 มิ.ย. เวลา 17.00 น. ทางช่องยูทูบ GoodDayPodcast Thank You So Much for Making This Happen! @theniti So Much Fun! บันเทิงมากๆ @shahkrit @raymacdonald @lewmanas @ohnsri1000”