“ทาทา ยัง” เศร้าสุนัขตายจากด้าน “น้องเรย์” ร้องไห้แทบขาดใจ

เป็นความสูญเสียที่ยากจะทำใจทีเดียวสำหรับ “ทาทา ยัง” ที่ล่าสุดสุนัขแสนรู้ของเจ้าตัวได้ลาโลกไปอยยู่ดาวหมาแล้ว หลังอยู่มานานถึง 15 ปี งานนี้ “น้องเร”ลูกชายวัย 7 ปี ที่เกิดมาก็เจอกับพี่ “ยาหยี” สุนัขตัวโปรดของครอบครัวแล้ว ซึ่งนอกจาก ทาทา ที่เศร้าหนัก ก็เห็นจะเป็น น้องเร นี่แหละ ที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นทำใจไม่ได้ ตามไปดูถึงเตาเผา เรียกได้ว่าการสูญเสียครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำหรับการเติบโตเลยทีเดียว“ยาหยีจากพวกเราไปอย่างสงบวันนี้ด้วยอายุ 15 ปี ยาหยีเป็นหมาที่เรียบร้อย เป็นมิตรกับทุกคน ไม่เคยได้ยินเสียงนางขู่คนหรือหมาตัวอื่นเลยเอาจริงๆ มีแต่เข้าหาคน ชอบให้คนสนใจ ให้กอด ชอบให้ลูบหัวลูบตัว เวลามานั่งตักทั้งๆที่ขานางก็ย๊าวยาว (ยาหยีเป็นพันธุ์ Italian Greyhound) นางชอบมาขดตัวเหมือนลูกบอลกลมๆ ทำตัวเล็กๆ น่าเอ็นดู น่าทะนุถนอม เจียมเนื้อเจียมตัว เป็นผู้หญิงเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆที่สร้างด้วยกันมา 15ปีนะลูก เราผ่านและเจออะไรกันมามาก ขอบคุณที่หนูเป็นเด็กดี รักทุกคนในครอบครัว วันนี้หนูไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องป่วย ไม่ต้องมองไม่เห็นแล้ว ตอนนี้แม่หวังว่าหนูคงอยู่ในที่ที่สวยงาม ภพภูมิที่ดี ได้มองเห็นอีกครั้ง หลังจากที่หนูมองไม่เห็นมาหลายปี (เพราะอายุมาก และมีปัญหาเรื่องตา) ยาหยีคนสวยของแม่ไปเกิดเป็นคน ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูก แม่จะจำ คิดถึง รักหนูไปตลอดชีวิต เพราะหนูไม่เหมือนใคร แล้วก็ไม่มีใครเหมือนหนู ยาหยีของแม่ ของพี่เร ของพวกเรา 🤍วันนี้พี่เร อดทน เข้มแข็ง แล้วก็ตั้งใจส่งพี่ยาหยีถึงที่สุดจริงๆนะลูก พี่เรเข้มแข็งกว่าแม่อีก it was very hard for him to see you leave…but he did the very best to send you peacefully, he tried, and stayed until the very end (it was His decision) He wanted to be with You till the last minute…He wanted to send and make sure You go to Doggy Heaven YaYa…He loves You so much! We all love You Our beautiful Yayee…RIP MY BABY GIRL…till We meet again.ขอบคุณพี่ฝ้ายที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้นะลูก ไม่มีฝ้ายวันนี้แม่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน @faismi.tanont”“Saying Goodbye…เป็นอีกวันที่เศร้ามากจริงๆสำหรับครอบครัวของเรา โดยเฉพาะสำหรับพี่เรที่ในวันนี้ เริ่มโตขึ้น เริ่มรู้จักและเข้าใจคำว่าสูญเสียมากขึ้น พี่เรร้องให้หนักมาก สงสารพี่เรสุดๆ พี่เร รัก เล่น สนใจ พี่ๆน้องๆทุกตัวที่มีอยู่ที่บ้าน ถึงแม้บางตัวจะมองไม่เห็น เล่นไม่ไหวแล้วก็ตาม วันนี้พี่เรทำใจยากมาก พูดตลอดเวลา why today? why today? I don’t understand…why? แต่การจากไปของยาหยีในวันนี้ก็ทำให้ Mommy ได้เห็น แล้วก็ได้รู้ว่าพี่เรมีจิตใจที่อ่อนโยน careความรู้สึก มีเมตตา มันคือ good quality in a person มากๆนะลูก I’m so proud of the man your growing to be…ขอบคุณพี่Queenie พี่Lola พี่ยาหยี ที่สอนน้องนะลูก ไปอยู่ข้างบนถ้ามองลงมา…ดูแลน้องได้ ดูแลน้องด้วยนะ We already miss you girls a lot! 🤍”