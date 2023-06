“ญาญ่า” เขิน โพสต์คลิปตัวเองกรี๊ดลั่นทุ่งตอน “ณเดชน์” คุกเข่าแถมอวดเพชรเผื่อยังเห็นไม่ชัด

เรียกได้ว่าทยอยปล่อยโมเมนต์ขอแต่งงานของคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” กันออกมาเรื่อยๆเลยทีเดียว ล่าสุดด้านนางเอกสาวขอโพสต์ช็อตที่ตนเองกรี๊ดดังลั่นตอนที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงาน แถมด้วยคลิปความยากลำบากของเพื่อนๆ ที่ต้องก้มต้องคลานเพื่อแอบซ่อนตัว แต่ที่ขิงสุดๆต้องยกให้แคปชันที่อยากให้ทุกคนเลื่อนดูรูปเพชรเผื่อยังเห็นกันไม่ชัด เรียกได้ว่า ญาญ่า แฮปปี้สุดๆที่ถูกขอแต่งงาน แถมมีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เป็นสักขีพยาน และถูกใจที่เพชรเม็ดเป้งด้วย“อยากให้เลื่อนไปดูวิดีโอค่ะ! ตลกตัวเองงงกรี๊ดเก่งจังเลยย 😆… แล้วก็อยากให้เลื่อนไปดูแหวนค่ะ เพื่อยังเห็นไม่ชัดดด 😆💍😆”ด้านพี่สาวของ ญาญ่า ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ก็ได้โพสต์แสดงความยินดีกับน้องสาว โดยระบุว่า“She said YES!!!But mostly screaming and “Eeehehehe”!Congratulations my babies on your engagement! @urassayas @kugimiyasYou both bring so much happiness, laughter and love to one another and we are all so happy for this new chapter in your lives! Thank you for sharing this moment, your love, your happiness and so much laughs with all of us! Love you guys!!!”( เธอตอบตกลง!!!แต่ส่วนมากคือ กรี๊ด และ อิ๊อิ๊อิ๊!ยินดีด้วยนะที่รักสำหรับการหมั้นหมาย! ทั้งสองคนนำความสุข เสียงหัวเราะ และความรัก มามอบให้กันและกัน และเราทุกคนก็มีความสุขกับบทบาทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ ขอบคุณที่ให้เราได้แบ่งปันช่วงเวลานี้ ที่มีทั้งความรัก ความสุข และการหัวเราะด้วยกันเยอะๆกับพวกเราทุกคน รักทั้งสองคนนะ!!! )นอกจากนั้น ญาญ่า ยังโพสต์คลิปที่เพื่อนๆ รวมตัวกันเซอร์ไพรส์ พร้อมระบุข้อความว่า“I’m speechless 🥹 love and appreciate every single one of you so much for coming all the way to ITALY for us!!! And basically crawling on the floor to stay hidden 😆 These past few days have been a dream and so insanely FUN my goodness #partyoctopus forever 💃🏻 and @kugimiyas for arranging everything, planning for monthsssss you’re incredible darling! Oh what a dream ♥️”( พูดไม่ออกเลย รักและประทับใจแต่ละคนมากๆที่เดินทางไกลมา อิตาลี เพื่อพวกเรา!! แล้วยังต้องมาคลานบนพื้นเพื่อหลบอีก ช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เหมือนความฝันและสนุกเป็นบ้าเลย #partyoctopus ตลอดไป และ ณเดชน์ สำหรับการจัดการทุกอย่าง วางแผนมานานหลายเดือน คุณวิเศษที่สุดเลยที่รัก! โอ้ เหมือนความฝันเลย )