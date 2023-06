DM The Charity ครั้งที่14 สานต่อ “พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่" ความสุขสุดท้ายของใครคนหนึ่งจะมีความหมาย ต่อเมื่อใจได้แบ่งปัน

โดยเล่าผ่านตัวละครที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย รวมถึงครอบครัว ที่พร้อมประคับประคองให้ก้าวย่างสุดท้ายของชีวิตที่กำลังจะจากไปให้มีความหมาย รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช โดยจัดแสดง 2 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครDM The Charity ครั้งที่14 นำเสนอละครเวที 2 เรื่อง ซึ่งนำเรื่องราวมาจากหนังสือ มรณเวชกรรม และ การุณยฆาต ผู้แต่งโดย คุณหมอภิญโญ ศรีวีรชัย นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการพิเศษศูนย์บริรักษ์ ศิริราช เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย โดยเล่าผ่านตัวละครที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ร่วมถึงครอบครัวของผู้ป่วย นำเสนอหลากหลายเรื่องราวของมิติทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้สัมผัส รับรู้ และเข้าใจถึงความรู้สึกของงานการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative Care)DM The Charity ครั้งที่14 ดีต่อใจด้วยการรวมตัวของนักคิดและศิลปิน คุณภาพ ได้ “ ครูต้า วิทวัส สังสะกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านการละคร ร่วมจุดไฟในหัวใจให้อบอุ่นด้วย ฟลุค พริมพิสา จารุเรืองพงศ์ , ก๊อต ปรัชญ์ดนัย เนตรประเสริฐกุล มิลค์ ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ . แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล ก๊ก -ปริญญา อังสนันท์ `,.แม่เล็ก วิมลรัตน์ อุทัยกิจวานิช และศิลปินอีกคับคั่งภายในงานยังมี Exhibition เล่าเรื่องราวการเดินทางแห่งความสุข ของ พี่แม็ค ปภพ Blogger ชื่อดังเจ้าของเพจ Megamaxx Journey และ ขอความแห่ง ”ความสุข” จาก “พี่กู๋เกี๋ยะ”นักคิด นักเขียน ร่วมสมัย บก.นิตยสาร Rabendaพร้อมเปิดตัวยุวทูตจิตอาสาเยาวชนไทย รุ่นที่1 จิตอาสากลุ่มพลังเล็กๆ ผู้สร้างโลก ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ การร่วมแรงร่วมใจ กับคำว่า “ความสุขจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อได้แบ่งปัน”งานแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังเล็กๆ ใน DM The Charity ครั้งที่14 `ได้ตามช่องทางดังนี้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วย Dress Code : เสื้อDM The Charity หรือสีฟ้า สีขาว ร่วมทำบุญเสื้อ 👕 ได้ที่ Line Official : @DMTheCharity คลิกที่ https://lin.ee/4PMNrgb หรือสแกนQR Code