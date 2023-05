อาร์ติสอินเทิร์นวัยมัธยม เฮลั่น!! เซอร์ไพรส์ใหญ่ การประกาศผลรอบแรก “THE WAY Artist Intern Camp”

เปิดรับสมัครโปรเจกต์ THE WAY Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น อย่างเข้มข้นมากว่า 3 เดือน เพื่อมอบโอกาสให้นักดนตรีวัยมัธยม เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ แบบมืออาชีพ ร่วมกับ WAY-T Creation และทีมงาน โดยมี พี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล และ เหล่า Guideliner อย่าง โอม Cocktail, แพท วง Klear, จ๋าย TaitosmitH (ไททศมิตร), โอ แว่นใหญ่ รวมทั้ง Camp Master โอ๋ เจษฎา สุขทรามร หรือ “โอ๋ ดูบาดู” มาร่วมกันคัดเลือกคลิปจากน้องๆ เข้าโปรเจกต์ ซึ่งนักดนตรีวัยรุ่นจากทั่วประเทศตอบรับกับโปรเจกต์นี้กันอย่างล้นหลาม ส่งผลงานเข้ามาร่วมสมัครกันมากกว่า 600 วงหลังจากชมผลงานของน้อง ๆ ทุกวงจนครบถ้วน พี่นิค พี่โอ๋ และ พี่ ๆ Guideliner ทั้ง 4 รวมทั้งศิลปินรับเชิญพิเศษตัวจริงอาทิ ต้าร์ พาราด็อกซ์ , บี-พีระพัฒน์ ต่างมาช่วยกันเสริมทัพเพื่อคัดเลือกวงดนตรี จากเดิมจะคัดรอบแรกจำนวน 30 วง แต่ท้ายที่สุดมีเซอร์ไพรส์ เฉือนกันไม่ลง ทำให้พี่ๆต้องตัดสินใจพาเข้ารอบไปด้วยกันเป็น 32 วงสำหรับการประกาศผลรอบแรกทีม WAY-T Creation จัด Live เต็มรูปแบบ เพื่อให้น้อง ๆ ทั่วประเทศได้ลุ้นผลไปพร้อม ๆ กัน โดยมี พิธีกรคือ ปอ-นันทชัย เตชะศรีวิเชียร และเหล่าพี่ๆ มาร่วม Live ประกาศผลอย่างสนุกสนาน ก้าวต่อไปของน้อง ๆ ทั้ง 32 วง คือการเข้าคอร์สอบรมพื้นฐาน และการโชว์ฝีมือทางดนตรีกันแบบสด ๆ ที่สยามสแควร์ ในวันที่ 3 และ 4 มิ.ย. นี้ เพื่อลุ้นให้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายติดตามความคืบหน้าและความสนุกของ THE WAY Artist Intern Camp และผลการประกาศผลรอบ 32 วง ได้ทาง Official Website : https://www.TheWayArtistInternCamp.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/TheWayArtistInternCamp