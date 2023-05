โค้งสุดท้าย สปอยด์ตอนจบ!! “โอ๋ ดูบาดู” เผยเรื่องลับ ที่ศิลปินต้องรู้ ชวนวงดนตรีวัยมัธยม รีบสมัครด่วน!!โปรเจกต์ THE WAY Artist Intern Camp

โค้งสุดท้าย!! สำหรับการเปิดรับสมัครในโปรเจกต์ “The Way Artist Intern Camp” แคมป์ศิลปินอินเทิร์น โครงการดี ๆ จาก WAY-T CREATION งานนี้ โอ๋ เจษฎา สุขทรามร หรือ “โอ๋ ดูบาดู” ตำนานของวงการเพลงไทย ในฐานะ Camp Master ประจำโปรเจกต์นี้ ขอเชิญชวนวงดนตรีวัยมัธยมที่มีความฝันอยากเป็นศิลปิน รีบสมัครเข้าแคมป์กันให้ไว!! เพราะ พี่โอ๋ ยืนยันว่าจะนำประสบการณ์ในวงการเพลงไทยกว่า 30 ปี ผ่านเส้นทางอาชีพศิลปินทั้งผลิตผลงานเพลงของตัวเอง และโปรดิวเซอร์เพลงให้ศิลปินไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็น MUSIC DIRECTOR ให้กับคอนเสิร์ตต่าง ๆ นับไม่ถ้วน โดย ครั้งนี้ พี่โอ๋ จะมาช่วยออกแบบคอร์ส คัดเลือกเนื้อหาวิชาทั้งหมด ที่จะใช้อัปสกิลให้กับเหล่าศิลปินอินเทิร์น และทำงานร่วมกับ GuideLiner ไม่ว่าจะเป็น โอม Cocktail, แพท วง Klear, จ๋าย TaitosmitH (ไททศมิตร), แว่นใหญ่ เหล่าศิลปินที่แท็กทีมมารวมตัวกันเฉพาะกิจ เพื่อร่วมพัฒนาวงดนตรีวัยมัธยมในแคมป์นี้ให้มีความพร้อมมากที่สุดโอ๋ ดูบาดู กล่าวว่า “ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมเป็น Camp Master ในโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp เพราะว่าในชีวิตพี่เองก็ผจญภัยเรื่องดนตรี เรื่องเสียงเพลงมาอย่างยาวนาน ช่วงแรก ๆ ที่เราเล่นดนตรีก็จะเจอปัญหาหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดมาตลอดว่า ทำไมเราไม่รู้เรื่องตรงนี้ตอนที่อายุ 15 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มมีความรู้เยอะขึ้น เลยรู้สึกอยากเล่า อยากมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ได้ฟัง ว่าจริง ๆ ในการออนเสตจแต่ละครั้ง จะมีตัวแปรหลาย ๆ ข้อ ที่เราจะต้องเรียนรู้ ถ้าทุก ๆ คนทำความเข้าใจกันก่อน ปัญหานี้ก็จะหมดไป เรียกว่าความลับเหล่านี้จะถูกเปิดเผยให้กับน้อง ๆ ให้น้องได้รู้กันในแคมป์นี้ จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาทั้งหมด อยากจะบอกน้อง ๆ ว่า ถ้าน้องเล่นสดบนเวทีแล้วมีปัญหา แคมป์นี้จะช่วยน้องได้ ถ้าน้องอยากแต่งเพลงที่เป็นแนวทางตัวเอง แคมป์นี้จะสามารถแนะนำน้องได้ ถ้าน้อง ๆ อยากสร้างงานเอง แคมป์นี้จะบอกทุกอยากตั้งแต่ แต่งเพลง อัดเพลง เรียบเรียงดนตรี จนกระทั่งถึงขั้นตอนมิกซ์เพลง อยากจะย้ำอีกครั้งว่า ถ้าไม่มาแคมป์นี้ น้องจะต้องเสียดายมาก ๆ ซึ่งอยากสปอย์ตอนจบคอร์สให้ฟังว่า น้อง ๆ จะได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองแน่นอนครับ อย่ารอช้า รีบรวมทีม ฟอร์มวงดนตรี และสมัครกันเข้ามาได้เลย แล้วเจอกันเร็ว ๆ นี้ครับ”เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ สมัครได้ทางเว็บ www.TheWayArtistInternCamp.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 097-231-0386 Email : thewayproject2023@gmail.com และ LINE Official Account : @TheWayAIC